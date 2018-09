2. Landesliga A: POTTENBRUNN-ST. PÖLTEN II - WAIDHOFEN I 6:2.

Kein guter Start für Donic Liga-Absteiger Waidhofen. Bei Pottenbrunn-St. Pölten II setzte es in der ersten Meisterschaftsrunde eine 2:6-Niederlage. Dabei konnte nur Mathias Neuwirth zweimal anschreiben, Pavel Forman und Moritz Stetina gingen jeweils leer aus.

Insgesamt kassierten die Waidhofner gleich vier knappe 2:3-Spielverluste.

1. Klasse Nord: WAIDHOFEN IV - WAIDHOFEN III 3:6.

In diesem vereinsinternen Duell behielt Waidhofens Dreierteam die Oberhand. Und das, obwohl man mit nur zwei Spielern antreten konnte, was Waidhofen IV vom Start weg 2:0 in Führung brachte.

Doch Gerhard Schmid ließ nichts anbrennen, gewann drei Einzel sowie das Doppel mit Gerhard Dollensky, der wiederum zwei seiner drei Einzel gewann. Für Waidhofen III konnte nur noch Thomas Prager einmal anschreiben.