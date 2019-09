Richtig heiß war‘s nochmals am vergangenen Samstag – fast schon zu heiß, um einen Ironman mit 3,8km schwimmen, 180km radfahren und 42,195km laufen zu absolvieren. „Es waren schon richtige Hawaii-Verhältnisse“, schmunzelte die Waldviertler Triathlon-Legende Alexander Frühwirth aus Kirchberg/Wild. Und auch dem Zwettler Andreas Kainz, aktuell die Waldviertler Nummer eins und einer der besten Österreichs, trieb es die Schweißperlen auf die Stirn. Ob er sich aufgrund der Hitzeschlacht anders vorbereitet hätte? „Nein. Nur beim abschließenden Laufen bin ich wirklich jede Labstation angelaufen und hab‘ getrunken, was nur gegangen ist.“

Alexander Frühwirth hatte noch ein zusätzliches „Geheim-Rezept“: „Ich habe mich mit Wasser übergossen – auch, wenn die Schuhe dadurch noch schwerer geworden sind. Aber anders wär‘s nicht gegangen.“ Den Schwimm-Part, der aufgrund des warmen Neusiedler Sees ohne Neopren-Anzug bestritten wurde, gingen beide bereits mit vollem Speed los.

Kainz kam als 7., Frühwirth als 9. aus dem Wasser. Auch am Rad zeigte das Duo eine erfreuliche Performance. Kainz etwa spulte auf der 180km-Strecke eine persönliche Bestleistung von 4:40:36 Stunden ab, schüttelte danach über Sieger Matija Avirovic aus Kroatien nur den Kopf. „Ich dachte schon, dass ich extrem schnell unterwegs bin. Aber der hat ja nur 4:17 Stunden gebraucht …“

Zu einer echten Hitzeschlacht verkam schließlich der abschließende Marathon. „Die Sportler sind wie die Oktoberfliegen nur noch neben der Strecke gelegen“, berichtete Frühwirth. Der fühlte sich bis zum Schluss in Form, finishte in 9:43:08 Stunden an der elften Stelle und ist sich sicher: „Geht‘s zwei, drei Kilometer länger, komm‘ ich unter die Top 7. Die sind vorne ganz schön weggebrochen.“

Nicht weggebrochen ist hingegen der Zwettler Andi Kainz, der in 8:40:33 Stunden als bester Österreicher – Zweiter wurde der Tscheche Jan Oppolzer – finishte, danach überglücklich war.

Aufs Altersklassen-Podest (AK 55-59) schaffte es auch Walter Zobernig (Kosmopiloten Zwettl).

Schöne Erfolge gab‘s auch über die Olympische Distanz am folgenden Tag: Oskar Frühwirth, Neffe von Alex, gewann nach 2:18 Stunden als Gesamt-20. ganz souverän die U23-Wertung. Die Zwettlerin Silvia Wührer finishte nach 2:24:46 als Damen-Vierte und holte in der AK 40-44 schließlich den tollen zweiten Rang.