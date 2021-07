Seit mittlerweile zehn Jahren gehört der Gasterner Martin Leirer zum Inventar der regionalen Triathlon-Szene dazu. 19 Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften holte er in dieser Zeit in seiner Altersgruppe – acht davon in Gold. Spezialisiert auf die Mitteldistanz, nahm er dort auch zuletzt an der „Age Group“-Europameisterschaft teil und holte in seiner Klasse Silber – die NÖN berichtete. Dass diese Erfolge keine Selbstverständlichkeit sind, weiß Leirer allzu gut.

Rückblende ins Jahr 2004. Leirer war damals 31 Jahre jung und seit 1997 in der Waldviertler Laufszene daheim. Im Februar 2004 hatte er beim Einlaufen zum Crosslauf in Raabs erstmals ein „komisches Gefühl“. „Ich konnte es nicht zuordnen, bin beim Lauf danach auch Zweiter geworden.“

„Auch, wenn Triathleten Einzelsportler sind, ist es immer wieder schön, wenn man die anderen Sportler bei den Bewerben trifft.“ Martin Leirer, Triathlet

Leirer spürte eine „tiefe Müdigkeit“, die Regenerationszeiten nach dem Sport wurden immer länger. Bis er im Herbst 2004 die Diagnose „Chronisches Erschöpfungssyndrom“ erhielt. Zu diesem Zeitpunkt konnte Leirer nicht einmal mehr ein Stockwerk am Stiegenweg zurücklegen. An leistungsmäßigen Sport war überhaupt nicht mehr zu denken. Was die Ursache dafür war? „Neben einem zeitintensiven und verantwortungsvollen Job hatte ich noch einen Nebenjob als Fitnesstrainer. Dazu kam mein intensives Training“, sagt Leirer zur jahrelangen Belastung, die ihn quasi lahmlegte. Von einem Tag zum anderen war er zum Nichtstun gezwungen. Immer wieder probierte er zu laufen, immer wieder war er danach völlig fertig.

Der Weg zurück. Ab 2009 begann er mit kleineren Schwimmeinheiten. Vor Augen hatte er sein Ziel: einen Triathlon zu absolvieren. Am 1. Oktober 2011 – daran erinnert sich Leirer noch genau – war er 40 Minuten mit dem Rad unterwegs – und fühlte sich danach „richtig gut und nicht müde“. Leirer hatte seinen Kampf gewonnen, konnte wieder sportlichen Aktivitäten nachgehen. Im Jänner 2012, fast acht Jahre nach seinem bis dahin letzten Bewerb, gab Leirer schließlich sein Comeback auf der Wettkampfbühne, beim Crosslauf in Waidhofen.

Vier Monate später, im Mai 2012, absolvierte er seinen allerersten Triathlon in Ober-Grafendorf. Was im vergangenen Jahrzehnt seine Highlights waren? „Dass ich nach dieser schweren Zeit überhaupt dabei sein darf. Daher ist jeder Wettkampf ein Highlight“, sagt Leirer. Ein paar Ereignisse fallen ihm dann aber doch ein. Im Februar 2016 holte er bei der Winter-Triathlon-WM in Zeltweg in seiner Altersklasse die Silbermedaille. 2017 finishte er in Podersdorf den „Ironman“ in 9:09 Stunden. Dazu kommen die eingangs erwähnten 19 Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften in seiner Altersklasse.

15 Stunden pro Woche. Aktuell trainiert Leirer an die 15 Stunden pro Woche. Daneben gilt es auch die Stabilität und die Koordination zu trainieren. Dass die „Covid-Starts“, wo jeder Athlet einzeln starten musste, wieder durch die klassischen Massenstarts ersetzt werden sollen, taugt ihm: „Ich mag den Kampf Mann gegen Mann.“ Einen „Kampf“ gebe es ohnehin nur auf der Strecke. „Auch, wenn Triathleten Einzelsportler sind, ist es immer wieder schön, wenn man die anderen Sportler bei den Bewerben trifft.“

Aktuell lebt der 48-Jährige in Wiener Neustadt, ins heimatliche Gastern verschlägt es ihn regelmäßig. Erst am vergangenen Wochenende spulte er eine 157km-Strecke am Rad durchs Waldviertel ab. „Die Landschaft ist ein Traum und hier ist es super zum Trainieren.“