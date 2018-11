Der niederösterreichische Triathlonverband lud die erfolgreichsten Triathleten der Saison 2018 zur Landesmeisterehrung in das Haus der Musik nach Grafenwörth. Geehrt wurden die schnellsten niederösterreichischen Sportler in den Kategorien Gesamtwertung, Altersklassen und Teamwertungen.

Darunter waren auch drei Sportler des LTU Waidhofen. Der Dobersberger Rudi Langsteiner erhielt in der Kategorie „Triathlon Langdistanz“ die Bronze-Medaille in seiner Altersklasse. Der Raabser Bernd Höfinger wurde mit der Silber-Medaille in der Kategorie „Duathlon Sprint“ in seiner Altersklasse ausgezeichnet. Eine doppelte Ehrung durfte die Windigsteigerin Anita Stocklasser entgegennehmen. Für ihre zwei österreichischen Meistertitel wurden ihr Gold-Medaillen in den Bewerben „Duathlon Sprint“ und „Duathlon Kurz“ überreicht.