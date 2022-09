Erfolge für Waldviertler in Podersdorf

Werbung

Starke Darbietungen lieferten einige der Waldviertler Vertreter beim traditionsreichen „Ironman“ in Podersdorf ab, der diesmal wieder als Staatsmeisterschaft/Österreichische Meisterschaft ausgetragen wurde. Gleich drei Sportler schafften es über die Langdistanz (3,8km schwimmen, 180km radfahren, 42km laufen) in ihren Altersklassen aufs Podium. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 9:09:51 Stunden finishte der Gasterner Martin Leirer nicht nur als Gesamt-Fünfter, sondern als Zweitschnellester seiner Altersklasse (45 bis 49 Jahre) und holte sich Silber bei der Österreichischen Meisterschaft ab.

„Eigentlich stand Podersdorf gar nicht auf meiner Wettkampf-Planung, da das Training nur auf Sprint und Olympische Distanz ausgerichtet war“, erzählt Leirer. Dabei fühlte er sich während des Rennens nicht gut, dachte zu Beginn des Laufens sogar kurz ans Aufgeben. Am Ende war Leirer „mega zufrieden“.

Premiere beim 25. Start für „Iron Alex“

Organisator Daniel Döller (links) gratulierte Alexander Frühwirth zur 25. Teilnahme in Podersdorf sowie zur Bronzemedaille in seiner Altersklasse. Foto: privat

Einen dritten Platz in der Klasse 50 bis 54 Jahre konnte Alexander Frühwirth (Gesamtplatz 18) verbuchen. Die Triathlon-Legende feierte dabei auch ein Jubiläum. Es war bereits die 25. Teilnahme in Podersdorf – insgesamt spulte „Iron Alex“ seine 71. Langdistanz ab. Trotz seiner 25 Teilnahmen im Burgenland gab‘ auch für den Routinier diesmal eine Premiere: „Wahnsinn, was sich derzeit beim Neusiedler See abspielt“, sprach er den niedrigen Wasserpegelstand an. Aufgrund dessen musste beim Badsee der St. Martins-Therme in Frauenkirchen geschwommen werden. Frühwirth finishte in 10:06:53 Stunden: „Während des Bewerbs ist es nicht immer lustig und tut auch weh, aber im Großen und Ganzen macht es mir immer noch Spaß.“

Zufrieden konnte auch LT Gmünd-Athlet Rene Allram sein. Mit einer Zeit von 9:30:34 Stunden querte er als Gesamt-Achter die Ziellinie, was Meisterschafts-Silber in der Altersklasse 30 bis 34 bedeutete. „Beim Laufen ab Kilometer 25 wurde es dann schon etwas ‚zach‘, eher eine Gratwanderung zwischen Krampf und ‚es geht gerade noch‘“, berichtet Allram. Am Ende lohnte sich das Durchhalten.

Knapp nicht aufs Stockerl schafften es die LT Gmünder Markus Hornyik (Gesamt-22., Platz fünf bei 50-54 Jahre) sowie Werner Zwölfer (Gesamt-28., Platz vier AK 35-39).

Erfolgreiche „Kosmopiloten“. Silvia Wührer und Klaus Enengl landeten bei der Halbdistanz in ihren Altersklassen auf den Rängen eins (Wührer) und zwei (Enengl). Foto: Foto privat

Einen Erfolg verbuchte die Zwettlerin Silvia Wührer, die die Halbdistanz in Angriff nahm. Mit einer Zeit von 4:43:40 Stunden wurde sie Gesamt-Elfte, konnte in ihrer Altersklasse aber den Sieg verbuchen. Platz zwei in seiner Altersklasse holte bei seinem ersten Triathlon Klaus Enengl in 4:54:16 Stunden.