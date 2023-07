„Mostiman“ in Wallsee: Gasterner Leirer ist „Supaman“

Im Rahmen des „Mostiman“ in Wallsee wurde auch ein Sprintbewerb (750m schwimmen, 19km radfahren, 5km laufen) ausgetragen. Der „Supaman“ war gleichzeitig die Österreichische Meisterschaft: Dabei unterstrich der gebürtige Gasterner Martin Leirer seine Form und kam als Tagesschnellster ins Ziel. Aufgrund seines „Overall“-Sieges schnappte er sich auch in seiner Altersklasse der 50- bis 54-Jährigen den Österreichischen Meistertitel.

Leirer zeigte sich hocherfreut: „Im Vorfeld wusste ich, dass die Chancen auf den Gesamtsieg da sind. Daher versuchte ich eine gute Schwimmleistung abzurufen. Das gelang mir auch.“ Nach Platz zwölf holte er am Rad auf und war plötzlich in der Spitzengruppe dabei. Ein schneller Wechsel bescherte Leirer schließlich Platz eins, den er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Mit einer Siegerzeit von 1:05:17 Stunde hatte Leirer am Ende 52 Sekunden Vorsprung auf seinen Verfolger Johannes Polak. Rang drei sicherte sich Klemens Krejci.