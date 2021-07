Der Gasterner Martin Leirer ging am vergangenen Sonntag im Salzburger Obertrum bei den österreichischen Staatsmeisterschaften über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen) an den Start.

Für Leirer gestaltete sich der Wettbewerb knifflig: Nach dem Zurücklegen der Schwimmdistanz in 30:55 Minuten im 21 Grad warmen Obertrumer See setzten starke Regengüsse ein. Bei schwülen 19 Grad musste Leirer deshalb immer wieder die Geschwindigkeit richtig wählen und anpassen, um es auf der hügeligen und kurvigen Radstrecke mit inkludierten 1.100 Höhenmetern sicher in die zweite Wechselzone zu schaffen. Dorthin kam er mit einer Zeit von 2:28:02 Stunden und lag damit auf Platz drei – auf Podestkurs in seiner Altersklasse.

Während des Laufens konnte er bis Kilometer 10,5 den Vorsprung auf seine Verfolger sogar auf drei Minuten ausbauen. Anschließend musste er allerdings zwischen den Kilometern 16 und 18 einen Gang zurückschalten. Der Gasterner fing sich zwar und fand zurück ins Rennen, wurde aber trotzdem 500 Meter vor dem Ziel von Philipp Strolz überholt.

Mit einer Zeit von 4:32:12 Stunden belegte Leirer Platz vier in seiner Altersklasse (45-49) und den 13. Gesamtrang. Insgesamt gab er sich zufrieden, jedoch etwas enttäuscht, verwies aber auch darauf, dass seine Altersklasse eine der stärksten überhaupt sei – in den Altersklassen 40-44 und 35-39 hätte er mit seiner Zeit Silber geholt. Am Samstag plant er beim Mostiman in Wallsee anzugreifen.