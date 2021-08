In Ausee/Blindenmarkt wurden die Österreichischen Meistertitel über die Sprintdistanz vergeben. 750m schwimmen, 20km am Rad und 5km laufen galt es dabei zu absolvieren. In drei unterschiedlichen Rennen wurden in den Altersklassen die Titel vergeben.

Am Vormittag starteten die Masters (ab Jg. 1981 u älter). Dieses Rennen konnte der 48- jährige gebürtige Gasterner Martin Leirer für sich entscheiden. Damit krönte er seine Leistung auch mit der Goldmedaille der 45 bis 49-Jährigen. Mit einem sechsten Platz und 90 Sekunden Rückstand auf den schnellsten Schwimmer stieg Leirer aus dem Wasser. „Am Rad versuchte ich, gleich Boden gut zu machen, was mir auch gelang. Mit der zweitbesten Radzeit ging es an Position zwei in die Wechselzone.“ Nach drei Laufkilometern konnte Leirer die Führung übernehmen und überlief in 1:04:08 auch als Erster die Ziellinie.

Einen Erfolg verbuchte auch Triathlon-Legende Alexander Frühwirth. Nachdem er am Vorabend noch bis Mitternacht im Lagerhaus stand, um seine Ernte abzuliefern, danach kurz schlief, fuhr ihn seine Gattin zum Bewerb. Dort machte Frühwirth trotz kurzer Nacht und wenig Training eine gute Figur, wurde in der AK 50-54 Dritter.