Holzinger bezwang den Großglockner-Ultrtrail

Gregor Holzinger aus Dobersberg zählt zu jenen Sportlern in der Region, die sich immer wieder neuen Herausforderungen im Ausdauersportbereich stellen. Diesmal war der „Großglockner Ultratrail“ an der Reihe. Am Ende absolvierte er 120 Kilometer laufend, gehend, rutschend am und über Österreichs höchstem Berg, gespickt mit 5.500 Höhenmetern – und das in einer Zeit von 23 Stunden und 25 Minuten. Von 302 Startern erreichten nur 148 das Ziel, Holzinger finishte als 88.

Wichtiger als diese Platzierung waren aber die Erfahrungen, die der Ausdauersportler im Laufe des Bewerbes machte. Kaum auf der Strecke (Start 22 Uhr) flutete ein starkes Gewitter die Athleten. „Es regnete unentwegt und der Wind machte es richtig ungemütlich. Nach ca. 44 Kilometer stürzte ich und verletzte mir meinen rechten Knöchel. Das merkte ich aber erst bei der zweiten von nur vier Labstellen. Hier wollte ich meine Schuhe und Kleidung gegen vorher hinterlegte trockene Sachen tauschen. Als ich mich hinsetzte, merkte ich eine Schwellung am Knöchel. Also entschied ich mich die Schuhe, auch wenn sie klatschnass waren, nicht zu wechseln“, schildert Holzinger. Über die Trails galt es konzentriert zu bleiben, bei jedem Fehltritt merkte Holzinger den immer stärker schmerzenden Knöchel. Mentale Ablenkung holte er sich vom Glockner-Panorama, Gedanken ans Aufgeben kamen aber immer wieder. Richtig hart wurde es auch auf den Schneefeldern, die bergab gelaufen wurden. Immer wieder stürzten die Sportler, die Bergrettung sicherte mit einem Seil. Kaum war das überwunden, zog ein neuerlich schweres Gewitter auf. „Der Wind peitschte mich durch und binnen Sekunden war ich komplett durchnässt. Es blitzte und donnerte unentwegt. Ich konnte mich nirgends unterstellen“, so Holzinger.

Dazu kam die extreme Müdigkeit, mit letzter Kraft schaffte er es nach Kaprun. „Die letzten 300 Meter durch Kaprun waren unendlich schön. Es war ein unbeschreibliches Gefühl nach dieser Tortur im Ziel zu stehen. Das war das Härteste, das ich je gemacht habe.