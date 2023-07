Hans-Jürgen Fanter: Zehn Marathons in zehn Tagen

Er ist ein echter Experte im Ausdauersport – vor allem, was den Ultra-Laufsport betrifft: Hans-Jürgen Fanter (46) aus Weikertschlag/Thaya. Seit Jahren liefert er Erfolgserlebnisse ab, wenn es danach geht, noch härtere Rennen, oder noch extreme Distanzen zu finishen. Diesmal sprach er selbst von einer seiner „bisher größten Herausforderungen“: Fanter absolvierte in Bad Blumau (Steiermark) an zehn aufeinanderfolgenden Tagen je eine Marathon-Distanz von 42,195 Kilometer.

Besonders herausfordernd waren diesmal die hochsommerlichen Temperaturen: „Es wurde jeden Tag heißer. Geregnet hat's nur zweimal in der Nacht, was die Bedingungen noch schwerer machte, weil es dann am nächsten Tag noch schwüler war“, sagt Fanter.

Von Tag eins bis drei wurde auf einer 1,1km langen Schleife gelaufen, vom vierten bis zum zehnten Tag änderte sich der Kurs, wodurch die Läufe doch etwas abwechslungsreicher wurden.

Um 6 Uhr hieß es täglich Tagwache. Nach dem Frühstück ging's auch schon Richtung Start, wo es um 8 Uhr losging. Fanters Zeiten bewegten sich täglich konstant zwischen vier und fünf Stunden. „Man kann das mit einem Arbeitstag vergleichen. Mit der Vor- und der Nachbereitung kommst du jeden Tag auf sieben, acht Stunden. Danach muss man versuchen, dass man sich gut regeniert.“ Geprobt habe er den Ablauf einer solchen Distanz zuvor nie. In einem früheren Urlaub lief er mal ein paar Halbmarathons hintereinander, Marathons bisher an drei Wochenenden je zwei hintereinander. „Die Herausforderung ist ja nicht nur der körperliche Bereich, sondern der mentale. Wenn du am ersten Tag am Start stehst und weißt, dass du das danach noch neunmal laufen musst, dann musst du dich dafür motivieren können.“

Neben all diesen Herausforderungen gab's natürlich auch eine Wertungsliste. Hier landete Hans-Jürgen Fanter mit einer Durchschnittszeit von 4:37:48 Stunden an der vierten Stelle der 20 männlichen Finisher. Seinen schnellsten Marathon absolvierte er am ersten Tag, als er nach 4:01:14 Stunden finishte. An Tag vier benötigte er mit 4:53:35 Stunden die meiste Zeit. „Die Zeit ist hier nicht das wichtigste – du brauchst einfach eine gewisse Konstanz.“ Dazu käme der Zusammenhalt der Athleten auf der Strecke. „An einem Tag waren ein deutscher Kollege und ich gleich schnell unterwegs. Wir haben uns eigentlich den gesamten Marathon über unterhalten.“ Aporopos Wertung: Die beste Zeit unter allen 22 Finishern lief mit Karin Rosenberger eine Frau – sie wies einen Durchschnittswert von 3:46:38 Stunden auf.

Wie geht's weiter?

Welche Extrem-Herausforderung für Fanter als nächstes am Programm steht? Darüber hat er sich noch nicht recht den Kopf zerbrochen: „Ich werde im Herbst beim 'Fittes Waldviertel' (100km, Anm.) starten und den 'Wien Rundumadum' (130km) machen. Sonst habe ich noch nichts geplant.“

Für den Ausdauer-Profi steht aber fest: „Man muss da auch sehr aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Sache hineinkippt und es übertreibt.“