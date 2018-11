Das ist nichts für müde Beine. Zum bereits fünften Mal fand der „Wien Rundumadum“-Lauf statt, wobei die Königsdisziplin 130km und 1.880 Höhenmeter umfasst. Diese Herausforderung nahm diesmal auch LTU Waidhofen-Läufer Hans-Jürgen Fanter aus Weikertschlag an. Bisher lag sein Rekord bei 111km, erreicht beim „Dirndltal Extrem Ultratrail“. Diesmal legte Fanter noch einige Kilometer drauf.

Los ging‘s um 5.30 Uhr morgens. „Nach einer kurzen Einlaufphase auf der Donauinsel ging’s über diverse An- und Abstiege landschaftlich ansprechend auf diversen Wegen und Single Trails bis Kilometer 47 – da waren dann auch schon die meisten der insgesamt 1.880 Höhenemeter absolviert“ berichtet Fanter. Danach ging‘s hauptsächlich auf Asphalt weiter, kam Fanter auch an verwinkelten Passagen der Stadt vorbei, durchquerte etwa die U-Bahnstation Hütteldorf, lief entlang des Kraftwerks Freudenau oder durch die Lobau-Landschaft. Seit Kilometer 47 hatte er mit Martin Wustinger, der diesen Bewerb zum bereits fünften Mal abspulte, quasi einen „Guide“ an seiner Seite, was die Orientierung vereinfachte.

Bald lief Fanter in einer Fünfergruppe, sattelte nach 11:15 Stunden auf „Nachtbetrieb“ um. Die letzten Stunden gingen zügig voran, sodass Fanter „überglücklich“ und „erschöpft“ als Gesamt-18. nach 16:18 Stunden das Ziel erreichte. Fanter war übrigens nicht der einzige Waldviertler Teilnehmer: Nationalratsabgeordnete Martin Diesner-Wais finishte an der Seite von Bernhard Bock (LT Gmünd), die Zwettlerin Rosa Kainz war auf der 61km-Strecke in 5:58h zweitschnellste Frau.