Weikertschlager Fanter ist in 17:37 Stunden rund um Wien gelaufen

Hans-Jürgen Fanter ist ein Profi, wenn es um Ultra-Distanzen im Ausdauersportbereich geht. Zum bereits vierten Mal nahm der Weikertschlager den „Wien Rundumadum Ultratrail“ in Angriff. Dabei galt es 130 Kilometer, gespickt mit 1880 Höhenmetern zu absolvieren. Unter 38 Finishern belegte Fanter mit einer Endzeit von 17:37 Stunden Rang 19. Wesentlich wichtiger als die Platzierung war aber das „Durchkommen“. „Diesmal kam ich solo ins Ziel. Erschöpft, aber überglücklich“, erzählt Fanter seine Eindrücke, als er sich seine hart erarbeitete Finisher-Medaille umhängen ließ. Um 5.30 Uhr morgens ging‘s los, „Der Spaß am Laufen und an der Natur steht im Vordergrund“, beschreibt Fanter den Trail. Neben verwinkelten Gassen in der Stadt, kämpfte Fanter auch mit schwierigen Bodenverhältnissen in der Peripherie, den Bedingungen in der Nacht und müder werdenden Beinen. Am Ende finishte er zum zwölften Mal eine Distanz jenseits von 100km.