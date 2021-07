Alexandra „Xandi“ Meixner, Gynäkolgin und Sportmedizinerin aus Harmanschlag (Bezirk Gmünd), ist in der österreichischen Ausdauersport-Szene bekannt wie der berühmte „bunte Hund“: Vier Weltrekorde in Ultratriathlon-Disziplinen, zwei erfolgreiche Teilnahmen beim „Race across America“ und ein weiterer Weltrekord als schnellste Frau beim „Race across Australia“. Meixner ist bekannt dafür, ein Faible für „verrückte Ideen“ zu haben. Die nächste nennt sich „highest monthly mileage record“. Bei diesem Weltrekordversuch geht es darum, die meisten Kilometer in einem Monat, die bisher im Rahmen eines Weltrekordversuches auf dem Rad zurückgelegt wurden, zu überbieten. Hierbei muss an 30 aufeinanderfolgenden Tagen gefahren werden.

Ziel: 439,66km pro Tag. Diesen Weltrekord hält bis jetzt die Amerikanerin Amanda Coker mit 429,8km pro Tag - das sind 12.894,9km in einem Monat. Den Weltrekord in Meixners Altersklasse 50+ stellte Alicia Searvogel mit 215,7km pro Tag, also 6.471,2km im Monat, auf. Auf die Altersklasse schielt Meixner erst gar nicht – sie möchte den Overall-Rekord knacken. „Der wird dann auch von der WUCA (Anm.: World Ultra Cycling Association) anerkannt.“ Meixner gibt einen Ausblick auf ihr Vorhaben: „Meine Crew und ich starten den Weltrekordversuch am 17. August um 00.00 Uhr am Radweg bei Krems an der Donau. Der Startpunkt ist beim Porto Velo in Hollenburg bei Krems, der Umkehrpunkt beim Donaurestaurant. Einmal hin und retour sind es 11,57km. Mein Ziel ist es, diese Strecke 38 Mal täglich und somit 439,66km pro Tag zu fahren.“ Und das möchte die Ärztin an 30 aufeinanderfolgenden Tagen und daher bis zum 16. September tun.

„Bin privilegiert“. Aus welchem Antrieb sie das alles macht? „Da ich weiß, wie privilegiert ich bin, die Gesundheit und die Möglichkeit zu haben, diesen Weltrekordversuch zu starten, würde ich daraus gerne ein Charity-Event veranstalten, um jene zu unterstützen, die nicht so privilegiert sind. Ich denke daran, mittels Spenden, die mein Weltrekordversuch akquirieren könnte, den Paracycling Verband und die Organisation Herzkinder zu unterstützen.“ Nun sucht Alexandra Meixner Firmen und auch Privatpersonen, die sie von der Idee ihres Weltrekordversuchs begeistern kann und die durch die Honorierung ihrer Kilometerleistung Gutes tun wollen. „Egal, ob die Sponsoren einen Cent oder einen Euro pro gefahrenen Kilometer beisteuern können – sie werden Herzen höherschlagen und meine ‚Wadln‘ brennen lassen.“

Übrigens können auch sportliche Pedalritter die Ultrasportlerin unterstützen und begleiten: Bei diesem Weltrekordversuch ist Windschattenfahren erlaubt. Interessenten sind daher erwünscht.