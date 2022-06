Dobersberger Gregor Holzinger: „War das Brutalste“

Werbung

Im Vorjahr begnügte sich der gebürtige Dobersberger und jetzt in Vitis lebende Gregor Holzinger beim „Hochkönigman“ (Maria Alm/Salzburg) noch mit dem „Marathon Trail“ über 54km und 3.200 Höhenmetern. Heuer legte er etwas drauf und startete über den „Endurance Trail“. Die Herausforderung: eine Strecke mit 85,4 Kilometern, gespickt mit 5.176 Höhenmetern.

Um Punkt Mitternacht ging‘s los. Stirnlampe, Stöcke, vollgepackter Rucksack. Rauf auf die Skipiste, rein in den Wald. „Hier galt es sich gut zu konzentrieren. Denn schnell kann man einen Stein, ein Loch oder eine Wurzel übersehen. Einen Sturz zu vermeiden war mein oberstes Ziel, solange es finster ist. Doch je weiter wir nach oben kamen, desto schlechter und schmaler wurden die Wege. Einige Almen überquerten wir noch in der Nacht, ehe wir immer mehr auf Steigen unterwegs waren“, berichtet Holzinger von den ersten Stunden. Am rutschigen Terrain gab‘s dann die erste Schrecksekunde: Nach zwei Stürzen binnen kürzester Zeit, kämpfte Holzinger mit Schwindel, wollte aber nicht aufgeben.

„Mit dem Sonnenaufgang wurde es dann ziemlich schnell heiß. Da es nur sechs Labstellen gab, wovon zwei nur Wasserstationen waren, musste man sich seine mitgenommenen Getränke und seine Ernährung genau einteilen“, so der Waldviertler zur Hälfte. Die richtig steilen Anstiege sollten aber noch warten. „Das waren nur mehr alpine Steige mit Felsen, Schotter oder Schnee.“ Letzterer diente zur Abkühlung. Aber auch die Bergabstrecke ins Tal war eine große Herausforderung. „Auf Steigen ist es nicht gut zu laufen – da freute ich mich schon auf die letzten Kilometer auf den Forststraßen.“ Nach 17 Stunden und 41 Minuten querte Holzinger schließlich die Ziellinie. Von den 152 gestarteten Sportlern sahen am Ende nur 92 das Ziel.

„Das war das Brutalste, das ich bisher gemacht habe“, sagt Holzinger. Im Ziel wollte er von der nächsten sportlichen Herausforderung nichts wissen, nun juckt es ihn aber schon wieder. „Jetzt erhole ich mich aber einmal und dann überlege ich“, lacht er.