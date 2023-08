Nach neun Monaten Bauzeit: Neues Vereinshaus in Dobersberg eröffnet

Der Startschuss fiel mit dem Beschluss der Generalversammlung im März 2022, der Baustart mit den Beton- und Erdarbeiten nach Abschluss aller notwendigen administrativen Tätigkeiten und Behördenwege im November 2022. Bereits in den Semesterferien stand das neue Vereinshaus an Ort und Stelle, sodass die Innenausbauten folgen konnten.

„Da wir nahezu alles in Eigenleistung errichtet haben, waren viele unserer Helfer fast täglich am Sportplatz. Großen Dank dafür, da es sonst nur sehr schwer finanzierbar gewesen wäre – immerhin beliefen sich die geplanten Gesamtkosten auf 310.000 Euro“, betont Obmann Martin Reininger. Ein Großteil der Kosten wurde durch das Land Niederösterreich, der Marktgemeinde Dobersberg, der Sportunion, dem Niederösterreichischen Fußballverband und im Rahmen der „Bausteinaktion“ durch freiwillige Spenden aufgebracht. „Es ist ein Wahnsinn was hier zurückgekommen ist. Das zeigt uns wieder einmal, wie viele sich mit dem USV Dobersberg verbunden fühlen und das macht mich enorm stolz“, richtet Martin Reininger seine Dankesworte an die zahlreichen Unterstützer.

180 Quadratmeter Fläche stehen zur Verfügung

Im Juli konnte schlussendlich die Fertigstellung vermeldet werden und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Entstanden ist ein einladendes und modernes Vereinshaus auf 180 Quadratmetern mit Verpflegungsmöglichkeit, Glasfront und einem barrierefreien Zugang vom Parkplatz. Vom neuen Schmuckstück des Vereins überzeugten sich auch die zahlreichen Besucher am Samstag trotz des andauernden Regenwetters. Nach dem Einmarsch aller Sektionen des Sportvereins, angeführt von den Vorstandsmitgliedern, folgten die Festreden und die Einweihung durch Pfarrer Gerhard Swierzek.

Nach nur neun Monaten Bauzeit ist ein einladendes, modernes Vereinshaus auf 180 Quadratmetern entstanden, welches dank der Glasfront auch bei Schlechtwetter durch einen wunderbaren Blick auf die Action am Fußballplatz besticht. Foto: Julia Fröhlich

„Das Vereinshaus wurde ordentlich und standesgemäß im wahrsten Sinne des Wortes durch den Regen eingeweiht“ - mit diesen Worten eröffnete Raimund Hager (Präsident Sportunion NÖ) seine Rede und ließ es sich nicht nehmen, der Kampfmannschaft auch zum Meistertitel in der 1. Klasse Waldviertel samt Punkterekord zu gratulieren. Er hatte auch die ehrenvolle Aufgabe, die silbernen Ehrenzeichen der Sportunion an David Longin, Willibald Longin und Harald Pelz für ihren unermüdlichen Einsatz zugunsten des Dobersberger Sportvereins zu verleihen.

Raimund Hager, Willibald Longin, Harald Pelz, David Longin, Hannes Wittmann bei der Verleihung des silbernen Ehrenzeichens der Sportunion vor dem neuen Vereinshaus. Foto: Julia Fröhlich

Präsident Erich Longin blickte auf die Anfänge der Vereinsgeschichte zurück: „Damals waren unsere Umkleidekabinen noch im Schloss Dobersberg, trainiert haben wir am Sportplatz am Szapary-Park im sogenannten Eichenstadion und die Besprechungen haben im Gasthaus Safer stattgefunden.“ Nun ist aber ein weiterer Meilenstein des Sportvereins abgeschlossen und der Start für eine neue Ära, wie Bürgermeister Martin Kößner hervorhebt: „Die Zeit der Provisorien ist nun vorbei, da das Fundament für Neues geschaffen wurde. Das neue Vereinshaus spiegelt die Aufbruchstimmung zu neuen Erfolgen wider und diese ist eine Bereicherung für unsere Gemeinde.“