Gold für Newcomer

Über einen tollen Erfolg darf sich Michael Meier freuen: Er krönte sich in Klagenfurt zum Österreichischen Meister im Bogensport der Versehrtensportler. Im Bewerb „Compund Open“ war Meier mit 568 Ringen der erfolgreichste Schütze. „Ich fuhr mit keinen großen Erwartungen dort hin. Ich wollte einfach gute Schüsse liefern und Turniererfahrung sammeln“, war Meier selbst über seinen Erfolg überrascht.

Meier stammt aus Gastern und ist als Diplomierter Krankenpfleger für den Bereich Anästhesie und Intensivpflege im Landesklinikum Horn tätig. Im Juni 2021 erlitt Meier einen schweren Schicksalsschlag: Seit einem Sturz von der Leiter ist er querschnittsgelähmt.

Sein bisheriges Engagement und sein großes Know-how als Diplom-Krankenpfleger setzt er seither bei Schulungen und Mitarbeiterinformationen im Bereich der Anästhesie/Intensiv ein. Ebenso hat er eine neue Aufgabe im Bereich der Digitalisierung in der Pflegedirektion gefunden.

Im vergangenen Mai wurde er vom Obmann des HSV Allentsteig (Sektion Bogen), Martin Wegerer angesprochen das Compound-Bogenschießen auszuprobieren. Nach ein paar Trainingsschüssen war klar, dass Meier eine neue Herausforderung gefunden hat.

Im Juli absolvierte er das erste Kadertraining der österreichischen Para-Bogengruppe in Wien. Hier wurde der Trainer der Österreichischen Paranationalmannschaft, Christian Linhart, auf ihn aufmerksam. Er erkannte das Talent von Michael Meier und nach weiteren Trainingseinheiten trat Meier im November zum ersten Wettkampf-Turnier an. Nach vielen weiteren harten Trainingsstunden im eigenen Keller, in der Mehrzweckhalle im Lager Kaufholz, aber auch in der Sporthalle Waidhofen folgte mit der Österreichischen Meisterschaft nun das erste Großereignis. „Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man bei einer Siegerehrung ganz oben steht und die österreichische Bundeshymne erklingt.“

Die nächsten Meilensteine stehen für Meier schon fest: die Weltmeisterschaft in Pilsen sowie die Europameisterschaft in Rotterdam. Sein großes Ziel ist die Teilnahme an den Paralympics 2024 in Paris.