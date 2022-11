Groß-Siegharts: Den Thriller gewonnen

Werbung

Zum ungewöhnlichen Freitagabend-Termin schlugen die Groß-Sieghartser Volleyball-Frauen beim Heimspiel gegen die Youngsters NÖ Leistungszentrums auf. Dafür ging‘s wieder in Vollbesetzung in die Halle. Das machte sich schon im ersten Satz bemerkbar.

Bei einem Vier-Punkte-Rückstand übte Routinier Irina Dangl am Service ordentlich Druck aus, lenkte das Geschehen in die richtigen Bahnen – 25:23 gewonnen. Genauso spannend ging‘s weiter. Lange Ballwechsel prägten das Geschehen. Zunächst mit dem besseren Schwung für die Gäste, die sich Satz Nummer zwei mit 27:25 sicherten. Im nächsten Durchgang schlugen die Waldviertlerinnen aber wieder zurück, hatten diesmal mit 25:23 knapp die Nase vorne.

Es ging heiß umkämpft weiter. Noch blieb alles offen. Am Ende des vierten Satzes hatten die Gäste erneut den längeren Atem, gewannen diesen mit 25:19.

Jetzt musste ein Entscheidungssatz her. Bis zum 13:13 ging‘s quasi Hand in Hand. Danach ein knapper Outball der Gäste, ein Schupfer von Petra Mayrhofer und die Sieghartserinnen hatten mit 15:13 den Satz sowie das Spiel in der Tasche. Schon am Samstag (17 Uhr) geht‘s mit dem nächsten Heimspiel weiter. Als Gegner kommt Südstadt.