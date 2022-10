Groß-Siegharts schlägt wieder „alleine“ auf

Werbung

Neue Saison, neue Liga, neuer Verein – so lässt sich der Auftakt der USG Groß-Siegharts in die 1. Landesliga zusammenfassen. In der Vorsaison schnappten sich die Sieghartserinnen in einer Spielgemeinschaft mit Zwettls zweiter Garde den Meistertitel in der 2. Landesliga.

Da Zwettl schon seit Jahren eine eigene Frauenmannschaft in der 1. Landesliga stellt, war ein Aufstieg nur mit gleichzeitiger Auflösung der Spielgemeinschaft möglich. Da man fürchtete, als eigenständiger Verein nicht genug Spielerinnen zu haben, entschloss sich die Meistermannschaft schweren Herzens dazu auf den Aufstieg zu verzichten und weiterhin als Spielgemeinschaft in der 2. Landesliga anzutreten. Aufgrund der Fusion des Zwettler Vereins mit der Union Raiffeisen Waldviertel (URW) wurde seitens URW die Spielgemeinschaft allerdings abgelehnt. Sagt der Groß-Sieghartser Verein.

Nun hatte die USG keine andere Wahl als nur noch als Team Groß-Siegharts weiterzumachen. Immerhin war noch die Chance auf den Aufstieg gegeben, die man sich jedoch nicht nehmen ließ.

Seit dem Sommer trainieren die Mädels also wieder in ihrer ehemaligen Heimhalle, in der NMS Groß-Siegharts, in der sie auch alle Heimspiele absolvieren werden. Nicht nur die Zwettlerinnen Petra Mayrhofer, Anja Schiller und Lucia Mayerhofer wechselten zu Groß-Siegharts, sondern es wurden auch die ehemaligen Jugendspielerinnen Helene Römer, Laura Zotter und Livia Hofbauer rekrutiert, sodass man auf einen Kader von 13 Spielerinnen zurückgreifen kann.

Die erfahrene Außenangreiferin Irina Dangl erklärte sich bereit, auch diese Saison wieder als Spielertrainerin zu fungieren.

Meister war für Aufsteiger zu stark

So kam es, dass am Samstag das erste Match in der 1. Landesliga an der Tagesordnung stand. Als Gegner hatte man niemand geringeren als den letztjährigen Tabellenersten in der 1. Landesliga gegenüber: Die starken Sankt Pöltnerinnen, die in ihrer Heimhalle von Beginn an viel Druck auf die Waldviertlerinnen ausübten. Die Service-Annahme funktionierte nicht wie gewünscht und zu viele ungezwungene Eigenfehler waren auf der Seite der Groß-Sieghartserinnen zu sehen. Phasenweise konnte man die Gegnerinnen zwar etwas herausfordern, trotzdem lag man stets mit einigen Punkte im Rückstand. Nach 70 Spielminuten zeige die Zählertafel den Endstand von 3:0 (25:16, 25:13, 25:15) für St. Pölten an.