Knapper Sieg für Groß-Siegharts

Werbung

In der aktuellen Runde empfing die USG Groß-Siegharts im vorletzten Spiel Tabellennachbar Bisamberg-Hollabrunn 2. Satz eins verlief für die Hausherrinnen nicht nach Plan, trotz Aufholjagd gegen Ende des Satzes ging jener 25:21 an die Gäste. Satz zwei dominierten die Bandlkramerlandlerinnen dafür dann von Beginn weg, hatten die Außenangreiferinnen des Gegners besser im Griff. Mit 25:22 ging der Satz an Groß-Siegharts. Den Schwung vom Satzgewinn transferierte die Dangl-Truppe dann gut in den dritten Satz, nach einer starken Anfangsphase schlichen sich aber Fehler ein. Auch ein Time-Out beruhigte die hektische Stimmung nicht, erneut holte Bisamberg-Hollabrunn mit 25:21 einen Satz. Anschließende Umstellungen im Team – Annika Lamatsch kam als Mittelblockerin und Kerstin Steinbauer als Verteidigungsverstärkung auf die Außenangreifer-Position – machten sich bezahlt: Mit 25:20 holte Siegharts Satz Nummer vier. Im finalen Satz bis 15 Punkte waren die Gastgeberinnen dann zwischenzeitlich sogar mit 8:11 hinten, starteten aber eine Aufholjagd und setzten sich letztlich 15:13 durch, gewannen das Spiel 3:2. Damit liegen sie nun auf Platz sieben, letzter Gegner ist am 15. April Wiener Neustadt.

Nicht mehr dabei sein wird dann Anja Schiller. Die Libera beendete am Wochenende ihre aktive Karriere. Als Abwehrchefin hatte sie maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 1. Landesliga.