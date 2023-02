Landesliga Frauen: Groß-Sieghartserinnen behalten Nerven

Werbung

Vier Spiele müssen die Groß-Sieghartserinnen in der laufenden Meisterschaft noch absolvieren, allesamt in der Heimhalle. Daher stand am Wochenende das letzte Auswärtsspiel auf dem Programm. Es ging zum Vorletzten Aschbach, Mitaufsteiger aus der Vorsaison.

Das Heimspiel gewannen die Sieghartserinnen mit 3:0 – mit demselben Ergebnis endete auch das Retourspiel. Dabei standen die Waldviertlerinnen im ersten Satz bereits unter Druck, lagen 19:21 zurück. Doch Petra Mayrhofer servierte stark, Siegharts punktete viermal in Serie – 25:21. Eng gestaltete sich auch Satz zwei. Siegharts zog davon, Aschbach ließ sich nicht abschüttlen, 20:20. Doch gute Blocks legten die Basis für ein 25:22 und den 2:0-Satzstand. Ausgeglichen lief ebenso der dritte Durchgang. Abermals mit starken Nerven ausgestattet, setzten sich die Gäste durch: 25:21, 3:0.

„Wir sind in den entscheidenden Phasen und bei lauter Stimmung in der Halle gegen uns komplett bei uns geblieben und haben unser Spiel voll durchgezogen“, sagt USG-Spielerin Katharina Lamatsch.