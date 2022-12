Tabellenführer war eine Nummer zu groß für die Sieghartserinnen

Werbung

Mit dem Heimsieg gegen die Südstadt tankte die Union Sparkasse Groß-Siegharts viel Selbstvertrauen, merkte, dass man auch in der 1. Landesliga gut mithalten kann. Das wollten die Damen gegen Sokol II in Schwechat gleich umsetzen, mussten sich dem Tabellenführer aber klar geschlagen geben.

Bei den Sieghartserinnen gab es Änderungen in der Aufstellung. Auf der Außenposition wechselte Caroline Römer in die Starting Six und ersetzte die verletzte Verena Dangl. Nachwuchsspielerin Laura Zotter agierte als erste Libera.

Zu Beginn des Satzes konnte Siegharts die schnellen und starken Angriffe der Heimmannschaft gut verteidigen. Ebenso zeigten die Mittelblockerinnen Barbara Steinmetz und Kerstin Steinbauer das ein oder andere Mal die Grenzen auf. Dieses Niveau konnte ab Mitte des Satzes aber nicht gehalten werden.

Im zweiten Durchgang stellte Spielertrainerin Irina Dangl einiges um. Mittelblockerin Kerstin Steinbauer rückte auf die Außenposition und Annika Lamatsch betrat das Spielfeld als Mittelblockerin. Diese Umstellung brachte den erhofften Erfolg. Schnell lagen die Gäste 4:1 in Führung. Bis zur Mitte des Satzes konnte man die Heimischen auf Abstand halten. Eine Serviceserie von Sokol führte zu Unsicherheiten bei den Gästen. Schwechat holte sich auch den zweiten Satz.

Auch im dritten Satz hatten die Sieghartserinnen Probleme mit dem schnellen Spiel von Schwechat, waren am Block meistens zu spät, wodurch die Verteidigung schweres Spiel hatte.

„Schwechat war uns heute eine Nummer zu groß. Wir konnten phasenweise wirklich gut mitspielen. Aber schlussendlich haben uns die jungen Spielerinnen ihr Spiel aufgezwungen, wir kamen nicht wirklich zu den gewohnten variantenreichen Schnellangriffen in der Mitte und mussten somit eine klare 0:3-Niederlage einstecken“, analysierte die Siegharts-Zuspielerin Kathi Lamatsch nach dem Spiel.

Weiter geht es für Siegharts erst im neuen Jahr. Dann allerdings gleich mit einem Kracher. Am 7. Jänner gastiert um 17 Uhr Waldviertel zum Derby in Groß-Siegharts.