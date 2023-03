Niederlage gegen den neuen Meister

Werbung

Nach einer zweiwöchigen Spielpause empfing Groß-Siegharts zuhause den Tabellenführer aus St. Pölten. Der erste Satz fing etwas überraschend für die Gastgeberinnen an. Durch eine starke Leistung in der Verteidigung konnte man sich eine Führung erspielen. Ebenso funktionierte das abwechslungsreiche und schnelle Spiel über die beiden Mittelblockerinnen Babsi Steinmetz und Kerstin Steinbauer sehr gut. Die Waldviertlerinnen zwangen so die Gäste zu Fehler, was eine 19:15-Punkteführung zur Folge hatte. Zum Ende des Satzes wurde es nochmals spannend: St. Pölten glich auf 20:20 aus und beide Mannschaften lieferten sich lange und für das Publikum spannende Ballwechsel. Den Satzball erspielte sich jedoch St. Pölten. Durch eine äußerst fragwürdige Entscheidung des Schiedsgericht konnten sie diesen Ball auch verwerten und lagen somit mit 0:1 in Führung.

Zu Beginn des zweiten Satzes wollte sich die USG von dieser Entscheidung nicht unterkriegen lassen, den Ärger schnell wegstecken und an die starke Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpfen. Dies gelang nicht auf Anhieb und man hinkte immer einem Punkterückstand hinterher, wodurch auch dieser Satz mit 15:25 an St. Pölten ging.

Im dritten Satz fand man wieder zur gewohnten Leistung des ersten Satzes zurück. Annika Lamatsch betrat als Mittelblockerin das Feld und Kerstin Steinbauer wechselte auf die Position der Außenangreiferin. In der Mitte des Satzes glänzten beide Spielerinnen mit sehenswerten Angriffen und Blockpunkten, wodurch man das Spiel offen halten konnte. In dieser Spielphase wurden gut platzierte Bälle der Gäste schnell und spektakulär verteidigt, sodass man auf 17:22 aufholen konnte. Aber schlussendlich ging auch dieser Satz mit 21:25 an die Gäste, die somit den Meistertitel in der 1. Landesliga fixieren konnten.

Zuspielerin Kathi Lamatsch fasst zusammen: „Wir haben vor allem im ersten und dritten Satz unser bestes Volleyball gespielt und den Tabellenführer wirklich unter Druck setzen können. Man wusste, dass die St. Pöltnerinnen nicht umsonst an der Spitze der Liga stehen und rechneten uns daher vor dem Match keine Chancen aus. Dass wir trotzdem so gut mitspielen konnten, stimmt uns für die letzten beiden Heimspiele sehr positiv.“

Das nächste Heimspiel der Sieghartserinnen findet bereits am Samstag um 17 Uhr in der MS Groß-Siegharts statt.