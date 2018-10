Am Sonntag ging‘s für die Groß-Sieghartserinnen in der 2. Landesliga wieder mit der Meisterschaft los. Die Gastgeberinnen starteten voller Elan in Satz eins. Service lag bei der Heimmannschaft, die Aufspielerin Kathi Lamatsch ermöglichte mit einer grandiosen Servicereihe einen optimalen Start in den ersten Satz.

Mit einem Spielstand von 7:0 wurde das erste Mal die Angabe den Gegnerinnen überlassen.

Doch die starke Annahme der Groß-Sieghartserinnen und eine konstante Verteidigung ermöglichten, den Hollabrunnerinnen kaum Chancen Punkte zu machen, was sich am Satzende mit einem Ergebnis von 25:6 deutlich abzeichnete. Neuer Satz, 0:0, die im ersten Satz klare Führung lag im zweiten in der Ferne. Probleme in der Zuteilung, sowie Flüchtigkeitsfehler schlichen sich bei der USG ein, was dazu führte, dass bei einem Spielstand von 10:10 die erste Auszeit durch Trainer Sigi Mayer genommen wurde.

Wechsel brachte einen Umschwung

Das brachte die Damen aus Groß-Siegharts wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, die anfänglichen Schwierigkeiten konnten wiedereingestellt werden. Durch eine starke Servicereihe der Hollabrunnerinnen kam man abermals in Bedrängnis. Nach geglückter Annahme und erfolgreicher Verwertung wurde eine neue Mitte, Lisa Dollensky, zum Service ins Spiel gebracht. Mit einem starken, gezielten Service konnte sie den Vorsprung für die USG bei ihrem Landesliga-Debüt auf 19:12 ausbauen. Schlussendlich wurde der Satz mit einem Spielstand von 25:18 für die USG entschieden.

Der dritte Satz begann mit Servicewechseln, bis schließlich die Damen aus Groß-Siegharts ab dem Spielstand von 7:5 weg starteten und den Vorsprung auf 19:9 ausbauten. Nach einem weiteren Wechsel bei der USG wurde der Satz mit einem Punktestand von 25:14 beendet.