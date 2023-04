Rang sieben für USG Groß-Siegharts

Werbung

Für die USG Groß-Siegharts stand das letzte Saisonspiel auf dem Plan. Zu Gast war der Letztplatzierte Wiener Neustadt. Die Sieghartserinnen sollten sich schlussendlich 3:1 durchsetzen und ihre erste Saison nach dem Wiederaufstieg in die 1. Landesliga auf Tabelllenrang sieben abschließen.

Aufgrund der Ausgangslage, dass man in der Tabelle weder einen Platz gewinnen noch verlieren konnte, traten die Spielerinnen sehr entspannt und gelassen in der Halle auf. Ebenso kehrte die Mittelblockerin Ulrike Lamatsch nach einer halbjährigen Spielpause wieder zurück. Da ein hundertprozentiger Einsatz der Zuspielerin Kathi Lamatsch aufgrund einer Schlüsselbeinverletzung fragwürdig war, setzte Trainerin Irina Dangl im ersten Satz auf die Youngsters im Team. Helene Römer startete als Zuspielerin und Annika Lamatsch rückte als Mittelblockerin in die Startsechs.

Die Mädels der USG starteten etwas nervös in den Satz und konnten die Services der Gegnerinnen nur schwer annehmen, was einen Rückstand von 8:13 zur Folge hatte. In der Mitte des Satzes kämpfte man sich nochmals heran, aber die USG-Damen verloren den ersten Satz mit 21:25. Im zweitem Satz setzte man auf die routinierten Spielerinnen und auch Ulrike Lamatsch feierte ihr Comeback in der Mannschaft, indem sie ihr Team gleich durch eine starke Serviceserie mit 6:2 in Führung brachte. Mit einem 25:18 stellte man auf 1:1.

Der dritte Satz verlief sehr ähnlich zum zweiten – 25:20. Satz vier wurde zum Ende hin nochmals spannend, als Wiener Neustadt auf 23:23 stellte. Irina Dangl zeigte aber keine Nerven am Service und man gewann den Satz mit 25:23.