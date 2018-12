Einen guten Jahresabschluss feierten die Groß-Sieghartserinnen mit dem 3:0-Sieg über Ybbs im ersten Heimspiel seit fast zwei Monaten und überwintert auf dem vierten Platz.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen im Hinterkopf (eine davon im Cup) startete Siegharts gespannt aber begeistert in das Spiel. Zudem gab es eine Heimserie zu verteidigen. Mit lautstarker Unterstützung des Publikums spielten die Heimischen ihre Stärken aus und zwangen den Gegnerinnen ihr Spiel über weite Strecken hinweg auf.

Der erste Satz war ein Messen der Kräfte. In langen Rallys, die bis dato nicht die Stärke der USG-Damen waren, punktete man vermehrt. Schnell ging man 10:5 in Führung, doch die Ybbserinnen ließen sich nicht einschüchtern und erkämpften sich Punkt für Punkt. Am Ende holten die Waldviertlerinnen dennoch den Satz.

Auszeit im zweiten Satz brachte Wende

Das Hoch des ersten Satzes hielt aber nicht lange an. Die bereits bekannte nervliche Achterbahnfahrt der Sieghartserinnen setzte ein und machte der USG in den ersten Minuten zu schaffen. Bei 8:2 für Ybbs nahm nahm Trainer Sigi Mayer eine Auszeit. Diese fruchtete. Neu fokussiert kamen die Gastgeberinnen wieder ran, bei 15:14 drehten sie den Satz endgültig um und gaben diese Führung bis zum Ende auch nicht mehr aus der Hand.

Im Schlussabschnitt schien dann alles aufzugehen. Die Gegnerinnen waren eingeschüchtert, die Servicestärke der USG wieder da, auch die Angriffe wurden souverän platziert. Die Sieghartserinnen gaben den Ton an und hielten während des ganzen Satzes die Führung. Bei einem Spielstand von 18:12 wechselte man Außenangreiferin Sarah Prinz zum Service ein. Man gestand den Gegnerinnen lediglich zwei Punkte zu und beendete den Satz mit 25:14. 3:0-Sieg. Der vierte Sieg im vierten Heimspiel.