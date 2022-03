SG Groß-Siegharts/Zwettl: Schritt zum Titelgewinn

Es war eine Vorentscheidung, die am Wochenende fiel: Tabellennführer Groß-Siegharts/Zwettl setzte sich im Spiel bei Verfolger Aschbach/Waidhofen mit 3:2 durch und baute somit den Vorsprung in der Tabelle aus. Vier Spieltage vor dem Ende thronen die Waldviertlerinnen weiterhin überlegen von der Spitze. „Das was uns heute gelungen ist, vor allem im fünften Satz, ist einfach unbeschreiblich. Unsere Leistung lag in vielen Momenten des Matches auf jedem Fall unter unserem Können, gerade aber der Angriff und das Zuspiel funktionierten prima. Umso stolzer bin ich, dass wir heute erneut Nervenstärke bewiesen und nicht aufgegeben haben. Der Meistertitel ist durch den heutigen Sieg zum Greifen nahe, resümierte Libera Anja Schiller.

Die Gäste lagen mit 1:2 nach Sätzen zurück, krallten sich Satz Nummer vier knapp mit 25:22. Im Entscheidungssatz ging‘s hin und her. Mit 15:13 ging dieser schlussendlich an die Waldviertlerinnen. Die haben nun zwei Wochenenden Pause und empfangen am 26. März St. Pölten.