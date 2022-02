SG Groß-Siegharts/Zwettl: Souveräner Tabellenführer

Die SG Groß-Siegharts/Zwettl ließ auch gegen Purgstall II nichts anbrennen, feierte gegen den Nachzügler einen glatten 3:0-Sieg und baute damit die Führung in der Tabelle weiter aus. Hochkonzentriert starteten die Waldviertlerinnen mit einer 4:0-Führung in den ersten Satz. In dieser Manier ging es weiter. Die Sätze eins (25:7) und drei (25:9) gingen klar an die SG, nur im zweiten Satz konnten die Gäste einigermaßen mithalten, profitierten dabei aber großteils von der Fehleranfälligkeit der Heimischen – 25:22. Weiter geht‘s am Freitag im Cup daheim gegen den Tabellenführer der 1. Landesligist St. Pölten.