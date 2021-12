SG Groß-Siegharts/Zwettl: Zurück an der Spitze

Nach einer mehrwöchigen pandemiebedingten Spielpause ging es für die SG Groß-Siegharts/Zwettl am Samstag wieder los. Die Trainingspause (erst am Vorabend zum Match wurde kurzfristig eine Trainingseinheit eingeschoben) hat den Mädels nicht geschadet. Die putzten nämlich den ungeschlagenen Tabellenführer Wiener Neustadt mit 3:0 vom Parkett und holten sich damit die Tabellenführung zurück.

Hochmotiviert starteten die Waldviertlerinnen ins Heimspiel. Mit einer starken Serviceleistung brachte sich die Spielgemeinschaft im ersten Satz in Führung. Die Gegnerinnen kämpften offenbar mit der niedrigen Halle in Siegharts und fanden erst langsam ins Spiel. Das nutzte die Heimmannschaft aus, machte nach wie vor Druck mit dem Service und den Angriffen und lies den Wiener Neustädterinnen keine Chance, den Rückstand aufzuholen. Der erste Satz ging somit klar mit 25:15 an die Waldviertlerinnen.

Im zweiten Satz kamen die Gäste besser ins Spiel. Die Eigenfehler wurden weniger und die Angriffe wurden stärker. Die Waldviertlerinnen liesen aber nicht locker. Zuspielerin Johanna Fritz verteilte die Bälle sehr schlau, wodurch die Angreiferinnen wieder punkteten. Keine der beiden Mannschaften setzte sich ab, der Spielstand war durchgehend knapp.

Zweiter Satz brachte die Vorentscheidung

Bei einem Rückstand von 15:16 kam Diagonalangreiferin Petra Mayrhofer zum Service und brachte ihr Team 21:16 in Führung. Dieser Vorsprung reichte aus, um den Sack zuzumachen. Der zweite Satz endete bei einem Spielstand von 25:21.

Der Sieg und die damit verbundenen drei Punkte waren zum Greifen nahe, ein letzter Satz fehlte noch. Nach dem fünften Punkt im dritten Satz kam es wegen einer schweren Verletzung aufseiten der Wiener Neustädterinnen zu einer Spielpause. Nach ca. 30 Minuten wurde das Spiel fortgesetzt. Verena Dangl brillierte auf der Position als Außenangreiferin und verwertete einen Punkt nach dem nächsten.

Petra Mayrhofer vollbrachte einen Blockpunkt wie aus dem Bilderbuch und die beiden Waidhofnerinnen Babsi Bauer und Irina Dangl demonstrierten ihr stärkstes Service. Der dritte Satz endete bei 25:11. Wertvolle Punkte wurden eingepackt und der erste Tabellenplatz wieder sichergestellt. Als nächstes steht für die Waldviertlerinnen am 6. Jänner das Cup-Match gegen St. Pölten am Programm.