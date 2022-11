USG Groß-Siegharts überraschte gegen die Südstadt

Werbung

Gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga lieferte Groß-Siegharts am Samstagabend eine Überraschung ab, feierte gegen die Südstadt einen sogar klaren Heimsieg. Dabei waren die Erwartungen zu Spielbeginn gar nicht so hoch gewesen. Die Sieghartserinnen gingen dennoch mit Spaß und Elan in die Partie.

Bis zum ersten Drittel des ersten Satzes konnten die Heimischen mithalten, schafften jedoch den Ausgleich nicht. Bei 9:12 riss dann der Faden und die Südstädterinnen zogen davon. Siegharts war einfach zu fehleranfällig, um gegen die stark angreifenden Gäste etwas ausrichten zu können.

In der Satzpause motivierte man sich gegenseitig und versuchte den ersten Satz abzuhaken. Mit starken Services startete Siegharts in den zweiten Satz, erspielte sich mit schönen Angriffen einen schnellen Vorsprung. Südstadt überwand das Tief, glich aus und war dann auch stets ein bis zwei Zähler in Front. Bei 22:24 wehrte Groß-Siegharts einen Satzball ab und erkämpfte sich die Chance auszugleichen. Eine wahre mentale Herausforderung, diesen wichtigen Punkt zum Ausgleich zu holen. Man bewies Nervenstärke und konnte diesen Satz 28:26 gewinnen.

Kraftakt im dritten Satz bestanden

Das war wahrscheinlich der Knackpunkt. Im dritten Satz konnten die Gastgeberinnen das Hoch gut mitnehmen. Durch gute Verteidigungen und schönen Angriffskombinationen ging der Abschnitt mit 25:18 sogar klar an das Heimteam.

Schon da war die Freude groß, war ein Punkt in trockenen Tüchern. Aber nun wollte Siegharts mehr, drei 3 Punkte waren greifbar. Im vierten Satz hielt man die Südstädterinnen durch druckvolle Services und starker Verteidigungsarbeit immer auf Distanz. Mitte des Satzes kamen die Gegnerinnen noch einmal gefährlich nahe ran. Die Waldviertlerinnen kämpften um jeden Ball. Nach 1:46std war der Heimsieg dann Gewissheit.

„Eine enorm starke Leistung in der Verteidigung“, freute sich Spielertrainerin Irina Dangl. „Nur so konnten wir gegen die sehr druckvollen Angriffe bestehen.“ Jetzt heißt es Akkus laden für das Spiel in Schwechat am 10. Dezember.