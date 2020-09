PERCHTOLDSDORF - WAIDHOFEN 30:17. Das Team aus der 1. Landesliga ließ gegen 2. Landesligist Waidhofen nichts anbrennen und stellte von Beginn an die Weichen auf Sieg. Zur Pause stand‘s bereits 16:10. Im zweiten Abschnitt änderte sich am Spielfilm nichts. Perchtoldsdorf dominierte, baute den Vorsprung kontinuierlich aus und hatte am Ende klar mit 30:17 die Nase vorne. Niko Becker, Obmann und Torhüter der Union Waidhofen, wusste schon vorab, dass sein Team nur Außenseiterchancen haben würde: „Leider haben wir mit vielen unnötigen Ballverlusten zu viele Kontermöglichkeiten produziert, dazu kam unser schlechtes Rückzugsverhalten. Bis zum Meisterschaftsstart gibt es noch viel zu tun.“

Perchtoldsdorf matcht sich nun gegen Langenlois/Krems (33:15 gegen Stockerau) um den Finaleinzug.

EGGENBURG - KORNEUBURG II 28:24. Ohne zahlreiche Stammspieler und mit angezogener Handbremse, da am folgenden Tag ein Turnier in Tschechien am Programm stand, fanden die Eggenburger nur schwer ins Geschehen. Korneuburg II zog rasch auf 5:1 davon, Eggenburg lief in Halbzeit eins ständig einem Rückstand hinterher. Sprecher Christian Lentschig führt das auch auf die neue Spielweise unter Neo-Coach Tomas Palik zurück: „Es wird noch eine zeitlang dauern, bis das in Fleisch und Blut übergegangen ist.“

Im zweiten Abschnitt konnten die Eggenburger den Rückstand verkürzen und gingen in Minute 40 zum ersten Mal in Führung – 17:16. Jetzt kontrollierten die Gastgeber die Begegnung, bauten den Vorsprung dezent aus, sodass es am Sieg kein Rütteln mehr gab.

GÄNSERNDORF - HORN 25:30. „Das war ein gutes Spiel gegen einen starken Gegner nach der langen Handball-Pause“, freute sich Horn-Betreuer Herbert Steinhauser nach dem Auswärtserfolg im Viertelfinale des NÖ-Cups in Gänserndorf. „Die Verteidigung ist schon sehr gut gestanden mit etwas Luft nach oben. Im Angriff gibt es noch etwas mehr Luft nach oben, aber auch hier haben einige Sachen schon sehr gut funktioniert. Insgesamt war es eine sehr solide Mannschafsleistung.“ Gänserndorf erwischte den besseren Start, ging mit 5:2 in Front. Danach übernahmen aber die Gäste das Kommando und gaben nach der erstmaligen Führung zum 7:6 diese auch nicht mehr her. Michael Bünger mit neun Treffern und Radoslav Demovic mit sieben Toren waren die Toptorschützen. Vor allem in der zweiten Halbzeit setzten sich die Horner Tor um Tor ab und waren in der Schlussphase nicht mehr gefährdet. Im Halbfinale geht‘s im Derby gegen Eggenburg.