Am Wochenende ist es so weit, gibt es in Waidhofen vorerst zum letzten Mal eine große Lauf-Show. Los geht‘s am Freitag mit dem traditionellen Stadtlauf, der diesmal zum 24. Mal ausgetragen wird und die fünfte Station des diesjährigen Waldviertler Laufcups ist.

Benefiz-Einnahmen werden zur Gänze gespendet

Ab 17 Uhr laufen die Kids in der Innenstadt, um 19 Uhr wird der Benefizlauf gestartet. Zu Redaktionsschluss am Dienstag gab‘s hier bereits 528 Nennungen aus Gruppenanmeldungen, bei den Schulen waren es sogar schon an die 650! Nennungen am Freitag selbst bzw. Einzelstarter lassen sowohl bei den Kids, als auch beim Benefizbewerb einmal mehr auf ein beträchtliches Starterfeld schließen.

Die Benefiz-Einnahmen werden abermals zur Gänze gespendet. Diesmal an die Familien Winkelbauer aus Pfaffenschlag und Wiedena aus Groß-Siegharts. Bettina Winkelbauer verstarb im Herbst 2017 mit 43 Jahren an den Folgen eines langjährigen, bösartigen Gehirntumors und hinterließ Ehemann Peter und die Kinder Larissa (14) und Timo (10).

Maximilian Stickler (9) ist seit Geburt schwer erkrankt, kann nicht laufen oder sprechen. Er muss künstlich beatmet und ernährt werden. Mutter Sonja und Stiefvater Christian Wiedena kümmern sich rund um die Uhr aufopfernd um Maximilian.

Ein relativ gutes Ergebnis

Voll zur Sache geht‘s schließlich ab 20.15 Uhr, wenn der 6,9km lange Hauptlauf über die Bühne geht.

Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt den Organisatoren des LTU Waidhofen aber nicht. Schon am Samstag geht‘s um 17 Uhr mit dem „2. Thayarunde Halbmarathon“ weiter, der diesmal als NÖ Landesmeisterschaft ausgetragen wird. 63 Anmeldungen gibt es auf Meisterschaftsbasis.

„In den beiden letzten Jahren waren dies jeweils weit weniger. Also ein relativ gutes Ergebnis“, so Rudi Cerny vom Organisations-Team. Mit Nennungen aus dem „Offenen Bewerb“ rechnet man in Waidhofen mit bis an die 120 Starter im Halbmarathon.