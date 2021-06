Landesliga B2, Herren: Nach fünf Siegen in Folge gestaltete sich der Schlagabtausch mit Breitenau I für Waidhofen I zunächst ausgeglichen. Nach den Einzelbegegnungen stand‘s nämlich 3:3. Stefan Steinmetz, Bernhard Jank und Philipp Dörre siegten, Andreas Trinko, Philipp Schneider und Stefan Karner unterlagen. In den Doppelspielen blieben die Waidhofner Hausherren aber einmal mehr makellos. Mit den Trios Trinko/Steimetz, Schneider /Jank und Karner/Dörre triumphierten alle drei und fixierten damit einen am Ende doch deutlichen 6:3-Heimerfolg. Aktuell rangiert Waidhofen damit auf Rang zwei. Am kommenden Samstag um 13 Uhr kommt‘s in Waidhofen im letzten Saisonspiel zum entscheidenden Gipeltreffen um den Meistertitel mit dem ebenfalls bisher makellosen Leader Krems I.

Kreisliga A, Herren: Schon zum zweiten Mal in Folge musste Raabs I eine Niederlage einstecken. Gegen Gföhl I lagen die Raabser schon nach den Einzelspielen mit 2:4 zurück, konnten sich in den Doppelpartien zumindest noch herankämpfen. Für mehr als Kosmetik reichten die beiden Doppelsiege aber nicht, am Ende unterlagen die Gäste aus knapp mit 4:5.

Kreisliga B, Herren: Während die erste Waidhofner Garde noch gegen die erste der Kremser zittern muss, machte es Waidhofen II den Kollegen indes vor und bezwang Krems III knapp mit 5:4. Nach einer Zwischenführung nach den Einzelspielen von 4:2 für die Waidhofner ließen diese allerdings den Gegner noch einmal ins Spiel finden und verloren zwei der drei Doppelpartien. Aufgrund des vierten Sieges im vierten Spiel lachen die Waidhofner nun zwei Runden vor Schluss von der Tabellenspitze. Bezirkskonkurrent Groß-Siegharts sicherte sich derweil einen 9:0-Erfolg über Gföhl II am grünen Tisch.

Kreisliga C, Herren: Nach den beiden Auftaktniederlagen in dieser Saison läuft‘s für Raabs II nun wie am Schnürchen: Schon der dritte Sieg en suite durfte beim 5:4 gegen Geras II – trotz eines 3:3-Zwischenstandes nach den Einzelspielen – in der „CA“-Liga bejubelt werden. Dobersberg I feierte den ersten Sieg der laufenden Spielzeit beim 6:3 über Drosendorf I. Kautzen deklassierte Echsenbach I per 9:0-Kantersieg. Beinahe gleich chancenlos verweilte Vitis I in der „CB“-Spielklasse beim 1:8 gegen Schweiggers I. Dem sitzt Ludweis-Aigen I nach einem 8:1-Erfolg über Marbach am Walde I auf Rang zwei im Nacken. Weniger gut erging es Ludweis-Aigens zweitem Anzug in der „CD“-Liga, der mit 1:8 gegen Amaliendorf-Aalfang I unterlag. Gastern I unterlag bei Krems-Mitterau II 0:9.

Kreisliga A, Damen: Einen gelungenen Saisonabschluss feierte Raabs II gegen Zwettl I, das man mit einer 0:7-Niederlage wieder nach Hause schickte und sich damit mit zwölf Punkten auf Abschlussplatz drei hievte.