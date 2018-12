Bei der diesjährigen Generalversammlung des Bridgeclubs Waldviertel wurde wieder ein Rückblick auf das vergangene Bridgejahr des BC Waldviertel gemacht. Anschließend fand die Wahl des Vorstandes statt.

Aus persönlichen Gründen legte nach 27-jähriger Tätigkeit als Obmann-Stellvertreter Klaus Steurer seine Funktion im Vorstand zurück und es wurde ihm für seine Arbeit im und für den Club gedankt. An seiner Stelle neu zum Stellvertreter gewählt wurde Werner Damberger. Als Beirat trat Monika Peternell neu in den Vorstand ein. Als Obfrau wurde Margit Jungbauer in ihrem Amt bestätigt.

Bei den Ehrungen konnten Emma Lauter/Peter Radda für das höchste erspielte Score einen Preis übernehmen, für die fleißigste Beteiligung am Clubleben Gerhard Datler, Klaus Steurer und Werner Damberger.

Die Pokale des Österreichischen Bridgesportverbandes gingen an die Kategorie-Sieger Werner Damberger, Manfred Veith und Gerhard Datler. Als Sieger der Clubmeisterschaft gingen Peter Radda (1.), Emma Lauter (2.) und Margit Jungbauer (3.) hervor.

Datler/Zimmermann gewannen Turnier

Im Anschluss an die Generalversammlung wurde das Weihnachtsturnier gespielt. Dieses gewannen Gerhard Datler/Franz Zimmermann vor dem Duo Anneliese und Klaus Steurer, das sich mit der Paarung Emma Lauter/Peter Radda Platz zwei teilte. Im Anschluss konnten sich alle Mitglieder ein kleines weihnachtliches Geschenk mit nach Hause nehmen. Zum abschließenden Buffet wurde vom Club geladen und die druckfrische Clubzeitung sorgte für Lesestoff bei den Mitgliedern.