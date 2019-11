Der niederösterreichische Triathlonverband lud die erfolgreichsten Triathleten der Saison 2019 zur Landesmeisterehrung in die Festhalle nach Ober-Grafendorf. Geehrt wurden die schnellsten niederösterreichischen Sportler in den Kategorien Gesamtwertung, Altersklassen und Teamwertungen.

privat LTU Waidhofen-Abräumer: Rudi Langsteiner und Anita Stocklasser.

Für den LTU Waidhofen erhielten Anita Stocklasser und Rudi Langsteiner insgesamt vier Medaillen im Duathlon. Stocklasser erreichte jeweils einmal Gold sowie einmal Silber in ihrer Altersklasse. Langsteiner durfte sich über je eine Silber- und Bronzemedaille freuen.

Andreas Kainz (Zwettl), Alexander Frühwirth (Kirchberg/Wild) und Michaela Wolf (Pernegg), alle URC Langenlois, erwiesen sich ebenfalls als wahre Medaillenhamster. Kainz wurde mit acht Einzelmedaillen der erfolgreichste Sportler aus Niederösterreich. Er ist Landesmeister Overall über die Langdistanz und über die Duathlon-Sprintdistanz. Dazu kommen noch ein zweiter und ein dritter Platz Overall. In den Altersklassen sind es drei Goldene und eine Silbermedaille. Dazu kommen dann noch drei Medaillen im Team.

Der Dauerbrenner Alex Frühwirth wurde mit der Bronzenen über die Langdistanz Overall und dreimal Gold in den Altersklassen ausgezeichnet. Michaela Wolf ging ebenfalls mit fünf Medaillen nach Hause.