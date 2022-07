Ultra-Laufsport: Zum zehnten Mal über 100 Kilometer

Werbung

Hans-Jürgen Fanter aus Weikertschlag prägt seit Jahren die Waldviertler Ausdauersport-Szene. Nun finishte er bereits zum zehnten Mal eine Laufstrecke, die sich über eine Distanz von mehr als 100 Kilometern zog: Bei der diesjährigen Auflage von „Burgenland Extreme“ spulte er 120 Kilometer ab. Zwar blieb er diesmal über seinen Bestleistungen von seinen bisherigen Teilnahmen (14:06 bzw. 13:01 Stunden), dennoch zeigte er sich „§überglücklich“: „Aufgrund der warmen Temperaturen und der mangelenden Vorbereitung war diesmal nicht mehr drinnen. Das Minimalziel „Durchkommen“ hab‘ ich aber locker geschafft.“

Um 2.30 Uhr wurde in Oggau gestartet, die erste Marathon-Distanz verging – so Fanter – „wie im Flug“. „Danach passierten wir so markante Ortsteile wie jenen von Illmitz mit dem treffenden Namen „Hölle“. Ab diesem Abschnitt musste ich heuer immer mehr Gehpausen einlegen und somit kam ich nicht mehr so zügig weiter“, berichtet Fanter vom weiteren Rennverlauf. Für den zweiten Marathon benötigte er 6:25 Stunden. „Das war doch deutlich langsamer als die Jahre davor.“ Gegenwind verschärfte die Bedingungen, die Pace von Fanter fiel ab, doch er wollte „einfach nur durchkommen“.

Nach 16:06 Stunden finishte Fanter schließlich, holte sich die verdiente Medaille und ruhte sich auf der Finisher-Couch aus. Da hatte er bereits seine nächsten Extrem-Events im Kopf: Im Oktober wird er bei der zweiten Auflage von „Fittes Waldviertel“ in Großglobnitz antreten, Anfang November schließlich beim „Wien Rundumadum Ultratrail“. Dann sollen die Distanzen „über 100km“ auf zwölf aufgestockt werden.