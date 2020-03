Am Samstag fanden in der Villacher Alpenarena die Österreichischen Meisterschaften im Winter-Triathlon statt. 6km Crosslauf, 10km Mountainbiken sowie 10km Langlaufen mussten die Sportler bei schwierigen Bedingungen absolvieren. Dabei konnte der Gasterner Martin Leirer eine ausgezeichnete Leistung erbringen. In der Gesamtwertung klassierte er sich auf dem siebenten Platz – in seiner Altersklasse M45-49 bedeutete das den Meistertitel.

„Ich bin total glücklich“, resümierte Leirer. „Nach zwei dritten Plätzen konnte ich mir endlich auch im Wintertriathlon den Österreichischen Meistertitel in der Altersklasse sichern.“ Für Leirer war es bereits sein sechster Meistertitel im Triathlon. „Der Wintertriathlon in der Villacher Alpenarena ist das Härteste, das es gibt. Crosslauf im Schnee und weichen Wiesen, sehr wechselnde Bedingungen beim Mountainbiken – von Tiefschnee bis Gatsch war alles dabei – und eine sehr forderende Langlaufloipe.“