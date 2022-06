Weikersdorf fixiert mit Kantersieg den Titel

Werbung

Die Frauen-Mannschaft des SV Weikersdorf machte es schon vor zwei Wochen vor, am Sonntag legten die Herren nach: 23 Spiele, 22 Siege, ein Unentschieden – Weikersdorf darf drei Runden vor Schluss in einer fast perfekten Saison über den Meistertitel jubeln. Auswärts gegen Piesting hatten es die Blau-Weißen endlich selbst in der Hand, mit einem Punkt den großen Erfolg zu fixieren. Diese Chance ließ man sich natürlich nicht entgehen und feierte in gewohnter Manier einen 8:2-Kantersieg.

Paul Adlassnigs 1:0 war der Startschuss für ein Schützenfest. Foto: Stehpan Woldron

Seit dem Derbyerfolg gegen Winzendorf schien es unvermeidbar, dass die Weikersdorfer am Ende der Saison den Meisterteller stemmen würden – die Truppe von Trainer Günter Pürzl steuerte geradewegs auf die 1. Klasse zu. Dennoch blieb die Mannschaft engagiert und ließ die Siegesserie nicht abreißen.

Die Qualität der Einzelspieler entscheidet keine Meisterschaft. Die Mannschaft hat mehrmals Charakter bewiesen.“

Christopher Hatzl, Sportlicher Leiter bei Weikersdorf

Gute Transfers und eine starke Entwicklung waren der Grundstein des Erfolgs. Weikersdorfs Sportlicher Leiter Christopher Hatzl weiß aber: „Die Qualität der Einzelspieler entscheidet keine Meisterschaft. Die Mannschaft hat mehrmals Charakter bewiesen.“ Nach dem Titel war die Freude bei Hatzl groß: „Wir sind überglücklich und froh, dass es uns endlich gelungen ist.“

15 Jahre ist es her, dass der SV Weikersdorf Meister in der 2. Klasse Steinfeld wurde – die Truppe von Trainer Günter Pürzl trug sich am Sonntag für immer in die Vereinschronik ein.

Und während die Kampfmannschaft in Piesting bereits mit den Feierlichkeiten startete, legte die U23-Truppe nach – und holte nur zwei Stunden nach der „Ersten“, Titel Nummer drei für den SV Weikersdorf in dieser Saison.