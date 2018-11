Flanke Manuel Seidl, Kopfball Hamdi Salihi – die Koproduktion der beiden Wiener Neustadt-Heros zum zwischenzeitlichen 2:0 war vor allem für den Torschützen selbst ein ganz besonderer Moment. „Natürlich ist der Stein, der mir da vom Herzen gefallen ist, groß. Ich habe jetzt über zwei Monate auf ein Tor in der Meisterschaft gewartet – solange wie noch nie in meiner Karriere“, freut sich Salihi, dass diese Unserie zu Ende ist. Zuletzt hatte er am 25. August auswärts gegen Wacker Innsbruck II einen Doppelpack geschnürt. „Wir haben trotzdem gute Ergebnisse gebracht, auch wenn in manchen Partien meiner Tore oder die Tore von den Offensivspielern gefehlt haben“, gibt sich Salihi selbstkritisch.

Eine Frage, die man dem sympathischen 34-Jährigen nicht ersparen kann – wie geht‘s ihm? Wie ist es um seine Fitness bestellt? „Schwierige Frage“, lacht Salihi. Er gibt sich hochprofessionell: „Ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben, um fit zu sein.“ Und fügt schmunzelnd hinzu: „Aber ich bin keine 20 mehr. Das Alter ruft jeden Tag.“

Salihi hält aktuell bei vier Saisontoren – und ist damit noch immer Wiener Neustadts gefährlichster Torjäger. Im Vorjahr hatte Salihi nach der gleichen Anzahl gespielter Partien mehr als die doppelte Ausbeute – neun.

„Es ist wichtig für Hamdi persönlich, aber auch für die ganze Mannschaft, dass er trifft. Psychologisch hilft es den Burschen, einen vorne zu haben, der die Tore macht“, weiß Fellner um den hohen Stellenwert des Captains.