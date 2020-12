Österreich als Austragungsland der Handball-Weltmeisterschaft der Damen und die damalige Landhauptmann-Stellvertreterin Liese Prokop auf der Suche nach einer Halle: Fündig wurde die Frau von Hypo-Macher Gunnar Prokop am Nordrand von Wiener Neustadt. Die Grundlage für die Schaffung der Arena Nova war gelegt. Im Dezember 1995 fand dann das erste große sportliche Highlight in der Mehrzweckhalle statt, eben die Handball-Weltmeisterschaft. Wiener Neustadt war der Hauptaustragungsort der WM, die Österreich gemeinsam mit Ungarn veranstaltete. Und die Hausherrinnen zählten damals zu den ganz großen Favoritinnen auf den Titel.

Das Nationalteam stellte sich damals aus Champions League-Seriensieger Hypo NÖ zusammen. Legionärinnen wurden vor der WM noch eingebürgert. Dazu zählten etwa die späteren Wiener Neustadt-Spielerinnen Ausra Fridrikas (damals noch unter ihrem Mädchennamen Ziukiene) und Rima Sypkus (damals Sypkuviene).

Ebenfalls dabei war Nicole Peißl – nach ihrer Heirat mit dem Sohn von Gunnar Prokop besser bekannt unter ihrem jetzigen Namen Prokop, ist heute im Trainerstab von WHA-Club Wiener Neustadt und am BRG Gainfarn im Schwerpunkt Handball tätig. Die Erinnerungen an das Heimevent vor 25 Jahren gräbt die 47-Jährige immer wieder gerne aus, erzählt, dass ihr späterer Schwiegervater – Prokop war in der Doppelrolle als Hypo- und Nationalteam-Trainer – in der Vorbereitung auf ungewöhnliche Methoden setzte: „Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir als Mannschaft eine öffentliche Aufführung im Stadttheater Wr. Neustadt hatten und den ,Kleinen Prinzen’ gespielt haben. Viele Leute in der Mannschaft haben sich mit der deutschen Sprache nicht ganz so leichtgetan und so mussten wir uns gemeinsam helfen und zur Seite stehen. Am Ende ging es auch darum, aus seiner Komfortzone herauszukommen“, schildert Nicole Prokop: „Auch sonst hatten wir einige unübliche Aktivitäten. Wir haben getöpfert, getanzt und Judo trainiert. Gunnar hatte immer seine Visionen, die wir als junge Mannschaft nicht immer ganz verstanden haben, aber immer ihren Sinn und Zweck erfüllt haben.“

„Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir als Mannschaft eine öffentliche Aufführung im Stadttheater Wr. Neustadt hatten und den ,Kleinen Prinzen’ gespielt haben.“ Nicole Prokop über die Vorbereitung auf die Heim-WM

Sportlich blieb der erhoffte Erfolg in Wiener Neustadt aber aus. Die Österreicherinnen überstanden die Vorrunde ungeschlagen und setzten sich im Achtelfinale auch souverän gegen Tschechien durch, doch im Viertelfinale unterlagen die Heimischen Dänemark in einem wahren Handball-Krimi mit 23:24 nach Verlängerung. „Sportlich haben wir uns klar mehr erwartet und es ist auch noch immer sehr präsent, wenn man daran zurückdenkt“, schwelgt Nicole Prokop in Gedanken. Der Titel in der Arena Nova ging schlussendlich an Südkorea, das sich im WM-Finale von Wiener Neustadt Co-Gastgeber Ungarn besiegte.

1995: die spätere Welthandballerin und Wiener Neustadt-Akteurin Ausra Fridrikas (damals noch unter ihrem Mädchennamen Ziukiene) wuchtete sich bei der WM unter anderem zum Sieg über Norwegen. Ihre damalige Teamkollegin Nicole Prokop (damals Peißl) plaudert in der NÖN über die Heim-Weltmeisterschaft vor 25 Jahren. APA/Techt; Zottl

In den Jahren danach holte die ÖHB-Equipe – ohne Prokop, die ihre Karriere verletzungsbedingt früh beendete – Medaillen bei Großveranstaltungen. EM-Bronze 1996, WM-Bronze 1999 und einen fünften Platz bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney, wie schon 1992 in Barcelona. Die Gold-Krönung blieb der goldenen Generation, anders als auf Vereinsebene aber verwehrt.

Von Medaillen sind die Österreicherinnen aktuell weit entfernt. Die Endrunden finden regelmäßig ohne Beteiligung der ÖHB-Damen statt. 2024 gibt es eine Heim-Euro, bis dahin wollen die Damen den Abstand zur europäischen Spitze verringern. Und vielleicht steht dann auch wieder ein Mitglied der Familie Prokop im Kader. Tochter Marie ist mit 16 Jahren, fixer Bestandteil des Wiener Neustädter WHA-Kaders und überzeugte beispielsweise im Europacup gegen Malaga mit Nervenstärke. „Sie ist sehr ehrgeizig und trainiert hart für ihre Ziele. Ich würde es ihr auf jeden Fall wünschen“, so die stolze Mutter.