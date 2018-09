Nach Platz fünf beim Bundesliga Opening schlug Wiener Neustadt beim Start der regulären Bundesliga-Saison gleich richtig zu, schoss Oberwart mit 4:0 von der Platte.

Schon beim Eröffnungsturnier in Kufstein hatten die Wiener Neustädter die Burgenländer in die Schranken gewiesen, damals war es mit einem 3:2-Sieg aber eine deutlich engere Angelegenheit. Was nun in Runde eins anders war? Alexander Chen spielte wieder in Topform, besiegte Dominik Habesohn mit 3:1. Legionär Zsolt Petö lieferte gegen Borna Kovac (3:2) ebenso ab, wie Martin Storf gegen Mathias Habesohn (3:0). Im Doppel, das in der abgelaufenen Spielzeit noch die Achillesferse der Neustädter war, holten die beiden Neuzugänge Storf und Petö einen glasklaren 3:0-Erfolg.

Neustadt klettert in der Tabelle damit vorerst auf Rang vier. Sportmanager Franz Gernjak ist mit den ersten Wochen zufrieden: „Fantastisches Spiel heute, die Mannschaft hat alles abgerufen, was sie drauf hatte“, glaubt Gernjak, in dieser Form jeden fordern zu können, auch Kapfenberg am 7. Oktober.