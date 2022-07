Schwimmen: Neustädter Goldfische nutzten Heimvorteil

Werbung

Sehr erfolgreich verliefen am Wochenende die NÖ-Landesmeisterschaften im Wr. Neustädter Akademiebad für die Athleten der SG Wr. Neustadt. Insgesamt konnte die SGWN 48 Medaillen – 24 in Gold, 13 in Silber und elf in Bronze – mit nach Hause nehmen. Sehr überraschend kam die Silbermedaille in der Staffel der Allgemeinen Klasse, denn Lukas Schuh, Erik Neuberger, Max Nitzlader und Lukas Eitzenberger hatten ihre Karrieren allesamt eigentlich schon beendet.

Weitere Medaillen in der Allgemeinen Klasse eroberte Sebastian Seyer. Über 100 Meter Rücken und 100 Meter Kraul wurde er jeweils Dritter. In der Juniorenklasse holte er Silber über 100 Meter Rücken sowie Bronze über 100 und 200 Meter Kraul. Bei seiner Medaillenjagd präsentierte sich Seyer in Top-Form, verbuchte durchwegs persönliche Bestzeiten. Gold für die Familie Seyer holte allerdings Constantin in der Jugendklasse über 100 Meter Rücken. Niklas Birnbauer schwamm in der Schülerklasse über 50 Meter Delfin zum Sieg.

Masters-Schwimmer im Medaillen-Pool

Stark präsentierten sich traditionell auch die Masters-Schwimmer der SGWN. Daniel Cermak gewann viermal Einzel-Gold, Attila Kuti viermal Einzel-Gold. Corinna Dusek dreimal Einzel-Gold. Karin Vogt dreimal Einzel-Gold. Christian Hofer viermal Gold. Roman Schuh zweimal Gold und einmal Silber. Gorgi Ciriviri einmal und zweimal Silber. Dazu kamen einmal Gold und einmal Silber in den Staffeln. Weitere Einzelmedaillen gewannen: Tobias Birnbauer (Junioren), Bernhard Käfer (Junioren), David Rohrer (Schüler), Gergely Sajti (Schüler) und Manfred Baumann (Masters).

Auf Rang sieben der Medaillenwertung schaffte es der zweite Wiener Neustadtädter Verein HSV Schwimmen (elfmal Gold, 17-mal Silber und einmal Bronze). Erfolgreichster Athlet war Alexander Szekely, der bei zehn Starts in der Allgemeinen Klasse zehn Medaillen holte – zweimal Gold und achtmal Silber. Benedguz Geresics gewann bei den Schülern dreimal Gold und einmal Silber, Schwester Emilia gewann bei den Schülerinnen zweimal Gold und viermal Silber. Lili Geresics holte in der Allgemeinen Klasse einmal Gold und zweimal Silber. Gerald Luckinger war in der Jugendklasse mit zweimal Gold und einmal Silber erfolgreich. Isabella Sebsesta holte bei den Schülern einmal Gold. Für Masters-Schwimmerin Eszter Gerics-Földi gab es zweimal Silber und einmal Bronze.