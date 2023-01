Spenden im Wert von 20.000 Euro erlaufen

Werbung

Zufrieden blicken die Veranstalter, die Steuerberatungskanzlei Goldsteiner und Partner und die Familie Linauer, auf den Adventlauf zurück. Zusammen mit rund 150 Teilnehmern konnten die Geld- und Sachspenden im Wert von ca. 20.000 Euro an die 22 an den Lauf- bzw. Nordic Walkingstrecken liegenden karitative Einrichtungen verteilt werden. Dass der Adventlauf nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wieder stattfinden konnte, freute nicht nur die Veranstalter, sondern sorgte auch bei den Läufern, Walkern und den betreuten Personen in den Institutionen für strahlende Gesichter.

Im Laufe der Jahre konnten dank der vielen Spender die Sozialeinrichtungen mit rund 425.000 Euro unterstützt werden.

Die NÖN unterstützt den Lauf seit vielen Jahren in Form einer Medienkooperation.