Am 15. September (16 Uhr) findet im Akademiepark die zweite Auflage von „The Mile“ statt. Das Besondere bei diesem Lauf? „The Mile ist die einmalige Chance, sich mit seinen Idolen aus dem Fernsehen zu messen“, gibt Organisator Lars Demuth (SVG Hohe Wand) Auskunft. Neben zahlreichen Hobby- und Breitensportlern werden nämlich auch etliche Spitzensportler die 1.609 Meter in Angriff nehmen. Angesagt haben sich unter anderem der tschechische Vize-Hallenweltmeister Jakub Holusa, die Österreicher Andreas Vojta und Nikolaus Franzmair sowie der Australier Dylan Stenson und der Slowene Jan Petrac. Bei den Damen sind es die tschechische Vorjahressiegerin Kriistina Mäki und das australische Marathon-Ass Jess Trengove.

Staffel soll vor allem Firmen motivieren

Neu im Programm ist der Stundenstaffellauf zwischen 14 und 15 Uhr – gelaufen kann in 2er- oder in 4er-Teams werden. Die Frage dabei lautet, wer legt in einer Stunde die meisten Runden auf dem 1.000 Meter-Kurs zurück? Nach exakt einer Stunde erfolgt der Schlussgong, die begonnene Runde darf noch beendet werden. Die Teammitglieder dürfen beliebig viele Runden nacheinander absolvieren, die Übergabe darf aber nur in der Wechselzone stattfinden. Das Angebot richtet sich vor allem an Firmen. „Nur als Team ist man stark: Aktiviere deine Freunde, Kollegen oder Familie“, beschreibt das Organisationsteam die Zielgruppen.

Mehr Infos unter www.themile.at. Die Anmeldung erfolgt auf RaceResult.