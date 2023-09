Ebenfurther U14 verliert Derby gegen Mödling

Die Ebenfurther U14 fordertre die Alterskollegen der Mödling Rangers. Es war ein Spiel voller Wendungen mit einem ständigen Hin und Her zwischen den Teams. Beide Teams kämpften mit Ballkontrollproblemen, was zu mehreren Fumbles und einem Ping Pong an Punkten führte. Das Halbzeitergebnis zeigte einen knappen Vorsprung für die Mödlinger von 22:14.

In der zweiten Spielhälfte konnten die Rangers ihre Dominanz jeodch ausbauen, kontrollierten das Spiel sowohl physisch als auch taktisch und errangen schließlich einen überzeugenden 44:14-Sieg.

Stimme zum Spiel

Ebenfurth-Headcoach Mario Schmitt: "Heute war ein harter Tag für uns. Trotz des starken Starts haben wir uns in der zweiten Halbzeit nicht so präsentiert, wie ich es von unserem Team kenne. Wir müssen und werden die Lehren aus diesem Spiel ziehen. Ich glaube fest an diese Mannschaft und bin überzeugt, dass wir gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen werden. Unsere Fans verdienen unser Bestes, und wir werden hart arbeiten, um in den nächsten Spielen wieder an unsere gewohnte Form anzuknüpfen."