Tasic und sein großer Kick

Trifft er, hat er seine Pflicht erfüllt. Trifft er nicht, ist er der große Buhmann. Als Kicker im American Football gibt es nichts zu gewinnen. Dennoch ist es eine der wichtigsten Positionen im Spiel. Das bewies Dennis Tasic im Dress der Vienna Vikings einmal mehr. Beim 27:15-Erfolg der Wiener über die Hamburg Sea Devils erzielte der Lanzenkirchner mit seinen Kicks neun Punkte (drei Extrapunkte, zwei Fieldgoals – diese zählen drei Punkte). Das Spiel zwischen den Bundeshauptstädtern und den Norddeutschen war nicht irgendeines. Es war das Finale der European League of Football, so etwas wie die Königsklasse Europas, in der die Vikings (auch dank Tasic) triumphierten.

„So ganz realistiert habe ich es immer noch nicht“, meint der 30-Jährige im NÖN-Gespräch eine Woche nach dem Finalerfolg: „Aber schön langsam checke ich, was da eigentlich passiert ist“, Tasic holte mit seinen Kollegen den wichtigsten kontinentalen Titel auf Klubebene. Das wurde im Anschluss an das Spiel natürlich gebührend gefeiert, obwohl es an einem Sonntagabend in Klagenfurt gar nicht so einfach war, eine passende Lokalität zu finden. Schlussendlich fielen die Wikinger mit ihrer kompletten Mannschaft inklusive Anhang in einem Irish Pub ein. Das waren mehr als 100 Leute. „Die haben definitiv nicht damit gerechnet. Die beiden Kellner haben mir richtig leidgetan“, schmunzelt Tasic, für den die Party gegen 5 Uhr endete.

Ich habe mir gedacht: Wie viel anders kann das sein, als gegen einen Fußball zu treten.“ Dennis Tasic über seine Anfänge als Kicker, als er bei den Mödling Rangers wegen einer Verletzung des Kickers einsprang.

Tasic will unter die Top Drei in Europa

Die Feierlichkeiten sind vorbei. Der Fokus geht in die Zukunft und da hat Tasic hohe persönliche Ziele. Auf seiner Position will er unter die Top Drei Europas. „Das wäre sich schon heuer ausgegangen, wäre ich nicht zu Saisonbeginn verletzt ausgefallen“, trainierte Tasic in der Off-Season in Amerika, lädierte sich dabei Adduktoren und Bauchmuskeln. Das Leistungsniveau an der europäischen Kicker-Spitze ist hoch: „Der aktuell Beste ist ein Italiener, der schon ein paar Jahre in der NFL gespielt hat“, dass sich der Viking nur annähend mit solchen Spielern vergleichen kann, ist bemerkenswert. Denn Tasic wurde nur über Umwege zum Kicker. Nach einer Fußball-Karriere bei Lanzenkirchen und Wiesmath begann er bei den Mödling Rangers seine Football-Laufbahn vor fünf Jahren als Receiver. „Bei einer Partie hat sich unser Kicker verletzt und wir hatten auf dieser Position keinen Back-Up. Deshalb haben die Trainer gefragt, wer sich das zutraut. Ich habe mir gedacht: Wie viel anders kann das sein, als gegen einen Fußball zu treten und habe mich gemeldet. Es war dann eher semi-gut. Ich habe zwei getroffen und zwei verkickt.“ Doch die Leidenschaft war geweckt. Ab dem nächsten Training legte Tasic Extraschichten beim Kicken ein: „Ab diesem Zeitpunkt war ich nur mehr Kicker“, lacht Tasic, der sich aktuell „in der glücken Lage befindet“, sich nur auf Football konzentrieren zu können.

Professionelle Footballspieler aus Europa sind eine Ausnahme. So sind auch bei den Vikings nur die Legionäre aus Übersee Vollzeit-Profis. „Von den einheimischen Spielern sind alle nebenbei Studenten, selbstständig oder in Teilzeit“, gibt Tasic Einblick: „Wenn die Liga sagt, dass sie professionell ist, sind die Strukturen gemeint“, ist es zu einem echten Profi-Football in Europa immer noch ein weiter Weg.