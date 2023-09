Wiener Neustadts Multisportler in Pöttsching mit Gold und Silber

Die HSV Multisportler waren zuletzt beim Aquathlon in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) im Einsatz und waren wieder einmal Garant für Podestplätze. Loris Wograndl war in seiner Altersklasse erneut eine Klasse für sich, siegte überlegen. Betty Krenn belegte im Fun-Bewerb Rang zwei. Klara Schmoll (5.) und Marie Hinteregger (6) konnten auf den vorderen Plätzen mitmischen. Achtungserfolge erzielten in den Kinderklassen Lina und Anna Michlits, Matilda, Anton und Oskar Schmoll, Jonas Krenn und Lilly Herzog. Im Fun- bzw. Speedbewerb waren Michael Aichinger und Hermann Rottensteiner am Start.