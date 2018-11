Die ersatzgeschwächten Gastgeber von den Wombats gegen den abgezockten Vize-Staatsmeister von Celtic Vienna – die Vorzeichen standen für die Wiener Neustädter schon einmal besser. Und genau so lief dann auch die Partie. „Leider wurde es die befürchtete Watsch‘n. Vor allem vor eigenem Publikum so eine Niederlage zu kassieren tut natürlich besonders weh“, meint Wombats-Spielertrainer Stefan Pauser, der vor allem in der zweite Hälfte sah, wie die Kelten ihre Dominanz auch auf dem Scoreboard Ausdruck verliehen.

"Positiv ist, dass auch zwei Spieler ihren ersten Einsatz bekamen"

„Sie haben mit ihren Wechseln noch einmal richtig Schwung in das Spiel gebracht. Mit dem hohen Tempo konnten wir phasenweise nicht mithalten“, so Pauser. Aber vor allem die Erfahrung war das große Ass im Ärmel der „Celtics“: „Das ist Österreichs ältester Rugby-Verein, die haben richtig viel Routine, machen einen guten Job. Die Ausfälle dünnten die Wombats-Kaderdecke aus – so kehrte auch Martin Leidl aus dem Rugby-Ruhestand zurück. „Positiv ist, dass auch zwei Spieler ihren ersten Einsatz bekamen“, so Pauser.

Diese Woche geht‘s vom Regen in die Traufe – denn jetzt geht‘s gegen den amtierenden Staatsmeister, die Donau Piraten.