Von Bad Fischau in die weite Eishockeywelt – Julian Pauschenwein stand bei der U20-WM in Kanada auf dem Eis, die vom 25. Dezember bis Anfang Jänner stattfand. Für Österreich war aber gemäß den Erwartungen nach den vier Spielen gegen USA (0:11), Schweden (0:4), Russland (1:7) und Tschechien (0:7) Schluss.

Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass man als Bad Fischauer die Liebe zum Eishockey entdeckt? „Meine Schwester hat Eiskunstlauf gemacht und ich musste immer mit. Auf der anderen Seite haben sie Eishockey gespielt. Da habe ich schnell gemerkt, dass das eher etwas für mich ist“, schmunzelt Pauschenwein.

Interesse „ist eher mit der Zeit gekommen“

Liebe auf den ersten Blick war es für den nun 19-Jährigen zunächst aber nicht. Beim ASK spielte er Fußball, in der Zehnergasse kam er mit vielen Sportarten in Kontakt. „Es ist eher mit der Zeit gekommen“, blickt Pauschenwein zurück, der von den Wiener Neustädter Mad Dogs den Sprung bis in die höchste Spielklasse schaffte. „Ich kehre immer wieder gerne zurück, viele meiner Freunde spielen noch dort.“

Denn seit 2017 ist er bei den Graz 99ers, wo er zuletzt aber nicht mehr auf die erhoffte Eiszeit kommt – weswegen er nach Linz zu den Steel Wings verliehen wurde.

Mit der U20-WM fand er sein bisher größtes Karrierehighlight vor. Der Weg bis dahin war in Zeiten von Corona aber besonders schwierig. Denn Pauschenwein bereitete sich auf die WM mit einer einmonatigen Vorbereitungszeit in Finnland vor. „In Österreich stand ja nach dem erneuten Lockdown alles in den Sternen, ich wollte gut vorbereitet sein“, gibt Pauschenwein Einblick. Zwischendurch musste er aber doch wieder nach Österreich, weil er eben zu den Steel Wings verliehen wurde.

Mit einer polnischen Charter-Maschine sollte die Reise nach Kanada dann losgehen – doch das ganze Eishockey-Equipment passte nicht hinein.

„Dadurch mussten wir vier Stunden am Flughafen warten.“ Schlussendlich in Kanada angekommen, machte sich das strenge Präventionskonzept bemerkbar. Zehn Tage musste das ÖEHV-Team in Quarantäne, jeden Tag standen Corona-Tests am Programm, die MNS-Masken mussten im Vier-Stunden-Takt gewechselt werden.

Auch wenn die WM ergebnistechnisch viel Luft nach oben ließ, konnte sich Pauschenwein dadurch einen seiner großen Träume erfüllen. „Manche sagen, das Ergebnis sei zum Schämen. Aber so ist es nicht. Als Österreicher muss man schon realistisch bleiben“, meint Pauschenwein, der neben dem Eishockey seinem Psychologie-Studium nachgeht. „Bei einer WM nimmst du dir aber keine Sekunde Zeit zu lernen“, meint er mit einem Augenzwinkern.

Nun gilt der Fokus wieder der Stahlstadt, wo er mit guten Leistungen aufzeigen möchte. „Ich hab mir oft Sorgen gemacht über Dinge, die nicht eingetreten sind. Ich bin gespannt, wo mich mein Weg noch hinführt.“