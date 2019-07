Die besten Nachwuchssportler Europas kämpfen derzeit in Baku (Hauptstadt Aserbaidschans) um Medaillen. Mittendrin statt nur dabei ist das Straßenrad-Ass Selina Bader.

Die jüngere Schwester von Triathlet Jan Bader steigt am heutigen Dienstag in die Titelkämpfe ein. Das Zeitfahren steht am Programm. Da rechnet sich die Lanzenkirchnerin auch größere Chancen aus als beim Straßenrennen am Donnerstag. Die Top 15 wären das Traumziel. „Aber es ist schwer, zu sagen: Ich habe keine Ahnung, wie stark die Konkurrenz aus den anderen Ländern ist“, ist es für Bader der erste Wettkampf auf europaweitem Niveau.

"Krankheit hat mich zurückgehaut"

In der Vorbereitung gab es für die Zehnergassen-Schülerin auch Rückschläge. Vor rund sechs Wochen war Bader krank, konnte nicht trainieren. „Das hat mich zurückgehaut“, gibt sie zu. Mit intensivem Training in den folgenden Wochen sollte die Form beim EYOF aber stimmen, auch wenn die letzte Woche relativ entspannt verlief, damit Bader ausgerastet in die Pedale treten kann.

Das EYOF ist für die Sportler zwischen 14 und 18 Jahren das erste Heranschnuppern an den viel beschriebenen Olympia-Flair. Das begann bereits am letzten Freitag mit der Einkleidung des ÖOC. „Das war cool. Das stärkt den Teamgeist bei den Sportlern. Eine tolle Aufmerksamkeit, da merkt man, dass sich das Training auszahlt“, grinst Bader.