40 Spieler aus sieben Vereinen reisten am Wochenende zur Amstettner Stadtmeisterschaft, erfolgreich war das Quartett aus Wiener Neustadt. Das Mixed-Duo Michael Steiner und Barbara Mattausch holten sich den Turniersieg.

Mattausch legte im Einzel nach, jubelte über das Double. Nach langer Abwesenheit feierte Harry Wohl sein Comeback im Einzel, beendete das Turnier in Amstetten an der achten Stelle. Raffaela Auer feierte überhaupt ihr Turnierdebüt, belegte dabei den vierten Platz. Im Mixed wurde sie an der Seite von Wohl Achte.

"Ein gelungene Wiederkehr des Turnierbadmintons in Niederösterreich nach der letzten COVID-19-Erleichterung", lobt Wiener Neustadts Obmann Michael Steiner auch den Amstettner Veranstalter.